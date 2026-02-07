Aos 20 anos, Iago não conseguiu se firmar entre os profissionais no FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
Aos 20 anos, o defensor estourou a idade das categorias de base e não conseguiu se firmar entre os profissionais. No total, fez um gol em cinco jogos pelo time principal.
Iago era um dos destaques do sub-20 no Flamengo: foi capitão da geração que conquistou a Libertadores e o Intercontinental da categoria. Ele, inclusive, fez gol na decisão do torneio internacional, contra o Barcelona, no Maracanã.
