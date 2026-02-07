Aos 20 anos, Iago não conseguiu se firmar entre os profissionais no Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Aos 20 anos, Iago não conseguiu se firmar entre os profissionais no FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 07/02/2026 19:53

Rio - O Flamengo confirmou neste sábado (7) a saída de Iago para o Orlando City, dos Estados Unidos. O Rubro-Negro receberá 1,4 milhão de dólares (R$ 7,3 milhões) pelo zagueiro. Além disso, manterá uma porcentagem de olho em uma possível futura venda.

Aos 20 anos, o defensor estourou a idade das categorias de base e não conseguiu se firmar entre os profissionais. No total, fez um gol em cinco jogos pelo time principal.



Iago era um dos destaques do sub-20 no Flamengo: foi capitão da geração que conquistou a Libertadores e o Intercontinental da categoria. Ele, inclusive, fez gol na decisão do torneio internacional, contra o Barcelona, no Maracanã.

