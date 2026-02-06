Cristiano Ronaldo em ação pela equipe saudita - Divulgação / Al-Nassr

Publicado 06/02/2026 11:08





LEIA MAIS: Cristiano Ronaldo se nega a jogar pelo Al-Nassr por falta de investimento no clube, diz jornal A Liga Saudita afirmou, em comunicado, que nenhum indivíduo do campeonato deve tomar decisões que vão contra os interesses do seu próprio clube. A declaração aconteceu por meio de nota enviada à imprensa europeia nesta sexta-feira (6), dias após Cristiano Ronaldo se recusar a entrar em campo pelo seu time, o Al-Nassr, como forma de protesto.





LEIA MAIS: Em conflito no Al-Nassr, Cristiano Ronaldo avalia reeditar rivalidade com Messi nos EUA "A Saudi Pro League é estruturada em torno de um princípio simples: cada clube opera de forma independente, sob as mesmas regras. Os clubes têm seus próprios conselhos, seus próprios executivos e sua própria liderança futebolística. As decisões sobre contratações, gastos e estratégia cabem a esses clubes, dentro de um arcabouço financeiro criado para garantir sustentabilidade e equilíbrio competitivo. Esse arcabouço se aplica igualmente a toda a liga", aponta o texto.

Em seguida, o comunicado cita diretamente o craque português. "Cristiano esteve totalmente engajado com o Al-Nassr desde sua chegada e desempenhou um papel importante no crescimento e na ambição do clube. Como qualquer competidor de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo, por mais significativo que seja, determina decisões além do seu próprio clube."



Conforme o jornal português "A Bola", Cristiano estaria contestando a falta de aportes no Al-Nassr pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), que estaria priorizando outras equipes do grupo, como o Al-Hilal. O rival já contratou Karim Benzema, Pablo Marí e Darwin Núñez.



O comunicado da Liga Saudita é finalizado com destaque ao equilíbrio do torneio. "Com apenas alguns pontos separando os quatro primeiros colocados, a disputa pelo título está totalmente em aberto. Esse nível de equilíbrio reflete um sistema que está funcionando como planejado. O foco permanece no futebol — dentro de campo, onde ele deve estar — e na manutenção de uma competição crível e competitiva para jogadores e torcedores."



O Al-Nassr é o terceiro colocado do campeonato, com 46 pontos, quatro atrás do líder, Al-Hilal, que tem 50. O torneio está na 21ª rodada, de um total de 34.