Troféu do Brasileiro - Rafael Ribeiro / CBF

Troféu do BrasileiroRafael Ribeiro / CBF

Publicado 06/02/2026 09:50

Rio - A CBF comunicou os clubes nesta quinta-feira (6) que avaliará a redução no número de rebaixamentos e acessos no Brasileirão. O tema foi levantado por alguns presidentes da Série A nos últimos anos e vai ser analisado pela entidade, de acordo com o "ge".

Em março do ano passado, quando Ednaldo Rodrigues ainda era presidente da CBF, a pauta foi discutida. Novos encontros ainda não têm data para acontecer. Além disso, outros temas como o uso do gramado sintético e possível redução no número de estrangeiros também serão discutidos.

Atualmente, são permitidos nove estrangeiros relacionados por partida. O número é considerado alto por algumas correntes nos bastidores do futebol brasileiro. Há quem defenda que isso atrapalha a formação de jovens atletas brasileiros, que estariam perdendo espaços para os gringos.

O Brasileirão implementou o sistema de pontos corridos em 2003, quando caíram apenas dois clubes. O número de rebaixados permanece inalterado desde 2004, quando caíram quatro clubes pela primeira vez. O formato com 20 clubes foi implementado em 2006.