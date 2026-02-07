Momento em que Alexandre Souza é retirado de ambulância do gramado - Reprodução / GE TV

Publicado 07/02/2026 21:44 | Atualizado 07/02/2026 22:02

Rio - Volante do Sampaio Corrêa, Alexandre Souza sofreu uma convulsão no começo da partida contra o Flamengo , neste sábado (7), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O jogador caiu sozinho no gramado e precisou receber atendimento médico.

Em campo, os atletas, mesmo que desesperados, tentaram ajudar o companheiro a se recuperar. A ambulância precisou ser acionada e o meio-campista deixou o estádio consciente, rumo ao hospital mais próximo.

Nas redes sociais, o Rubro-Negro desejou uma "recuperação plena" a Alexandre Souza.

