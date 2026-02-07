Momento em que Alexandre Souza é retirado de ambulância do gramadoReprodução / GE TV
Volante do Sampaio Corrêa sofre convulsão e deixa o Maracanã de ambulância
Alexandre Souza saiu de campo consciente, rumo ao hospital mais próximo
Ex-Vasco, Rayan celebra primeiro gol pelo Bournemouth: 'Muito feliz'
Atacante balançou a rede no empate com o Aston Villa, pelo Campeonato Inglês
Endrick é expulso, mas Lyon vence o Nantes pelo Campeonato Francês
Brasileiro levou cartão vermelho direto após lance polêmico no segundo tempo
Flamengo confirma saída de Iago para o Orlando City, dos Estados Unidos
Rubro-Negro receberá 1,4 milhão de dólares (R$ 7,3 milhões) pela venda do zagueiro
Rafaela Silva leva medalha de ouro no Grand Slam de judô, em Paris
Brasileira superou a mongol Enkhriilen Lkhagvatogoo e subiu no lugar mais alto do pódio
Flamengo divulga relacionados para 'decisão' contra o Sampaio Corrêa
Rubro-Negro precisa vencer e secar os rivais para avançar ao mata-mata no Campeonato Carioca
