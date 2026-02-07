Antes de marcar, Rayan já havia contribuído com uma assistência na estreia, diante do Wolverhampton - Reprodução / Instagram @rayann

Publicado 07/02/2026 21:30

"Não foi o resultado que queríamos, mas orgulhoso da luta do nosso time. Muito feliz por fazer um gol na primeira partida diante da nossa torcida. Obrigado a todos pela ótima atmosfera", escreveu o jogador, em publicação nas redes sociais.

Rayan foi vendido pelo Vasco em janeiro , em transação que pode atingir 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões) - a depender de metas a serem alcançadas. O atacante assinou vínculo com o Bournemouth até meados de 2031.

Veja a publicação de Rayan



