Inglaterra - Cria do Vasco, Rayan marcou pela primeira vez com a camisa do Bournemouth neste sábado (7). O atacante construiu bonita jogada e balançou a rede no empate em 1 a 1 com o Aston Villa, no Vitality Stadium, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Após o confronto, ele lamentou o placar, mas destacou o empenho da equipe e comemorou o gol.
"Não foi o resultado que queríamos, mas orgulhoso da luta do nosso time. Muito feliz por fazer um gol na primeira partida diante da nossa torcida. Obrigado a todos pela ótima atmosfera", escreveu o jogador, em publicação nas redes sociais. 
Antes, o jovem já havia contribuído com uma assistência na estreia, diante do Wolverhampton.
Rayan foi vendido pelo Vasco em janeiro, em transação que pode atingir 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões) - a depender de metas a serem alcançadas. O atacante assinou vínculo com o Bournemouth até meados de 2031.

