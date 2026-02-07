Höjlund celebra gol marcado pelo Napoli, de pênalti - Isabella Bonotto / AFP

Publicado 07/02/2026 17:56

O Napoli conquistou uma vitória dramática por 3 a 2 fora de casa sobre o Genoa neste sábado (7), pela 24ª rodada da Serie A, resultado que mantém os atuais campeões italianos na terceira posição, atrás de Inter de Milão e Milan.

O ucraniano Ruslan Malinovskyi colocou o time da casa em vantagem convertendo um pênalti logo aos 3 minutos mas os napolitanos viraram o jogo em menos de dois minutos com gols do dinamarquês Rasmus Höjlund (20') e do escocês Scott McTominay (21').

O segundo tempo quase custou caro à equipe de Antonio Conte. Um erro defensivo resultou no gol de empate (2-2) marcado por Lorenzo Colombo (57'), antes de o Napoli ficar com dez jogadores em campo, após o zagueiro brasileiro Juan Jesus receber o segundo cartão amarelo (76').

Mas um pênalti sofrido por Maxwel Cornet nos acréscimos, e convertido por Höjlund (90'+5) — seu oitavo gol na temporada — permitiu que o time do sul da Itália voltasse para casa com os três pontos.

O Napoli, com 49 pontos, está a apenas um ponto do Milan e a seis do líder, a Inter.

Os dois clubes de Milão ainda têm seus jogos desta rodada para disputar: a Inter visita o Sassuolo no domingo, e o Milan recebe o Como em 18 de fevereiro, em uma partida adiada devido à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina no San Siro.

A Juventus, que receberá a Lazio (8ª colocada) no domingo, está em quarto lugar com 45 pontos.

Eliminado da Liga dos Campeões após perder em casa para o Chelsea (3 a 2) na última rodada da fase de grupos, o Napoli enfrenta dificuldades com lesões de jogadores importantes (De Bruyne, Anguissa, Lukaku e seu capitão Di Lorenzo).

E neste sábado, McTominay também teve que deixar o jogo no intervalo devido a problemas físicos.

O clube napolitano reforçou seu elenco durante a janela de transferências do inverno europau com a contratação por empréstimo do brasileiro-tunisiano Alisson Santos, do Sporting de Lisboa.

O Genoa, após esta décima primeira derrota na temporada, ocupa a 16ª posição na tabela, com 23 pontos.