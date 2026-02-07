Höjlund celebra gol marcado pelo Napoli, de pênaltiIsabella Bonotto / AFP
Napoli marca no fim, supera o Genoa e se aproxima dos líderes no Italiano
Höjlund balançou a rede nos acréscimos para selar a vitória por 3 a 2
Ídolo do Flamengo, Léo Moura alerta Emerson Royal sobre pressão no clube
Ex-lateral destaca que exigência rubro-negra demanda força mental
Agora no Bahia, Everaldo se despede do Fluminense: 'Foi uma honra'
Atacante assinou vínculo por empréstimo com o Esquadrão de Aço até dezembro
Barcelona oficializa saída da Superliga Europeia e deixa rival sozinho no projeto
Clube catalão era um dos últimos defensores da iniciativa lançada em 2021
Ex-Fluminense, Arias divulga carta aberta explicando escolha: 'Vida e futebol são dinâmicos'
Jogador, de 28 anos, será reforço do Palmeiras
Jorginho sofre lesão na coxa e desfalca o Flamengo por, pelo menos, três semanas
Volante deve perder os jogos da Recopa Sul-Americana contra o Lanús
