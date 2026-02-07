Joan Laporta é o presidente do Barcelona - AFP

Espanha - O Barcelona anunciou, neste sábado (7), que não faz mais parte do projeto de criação da Superliga Europeia. Em nota oficial, o clube catalão informou que notificou formalmente a empresa responsável pela iniciativa e as demais equipes envolvidas sobre a decisão de se retirar de forma definitiva do movimento.



Idealizada em meio às incertezas causadas pela pandemia da Covid-19, a ideia foi apresentada como uma nova competição continental formada por 12 clubes fundadores, entre eles gigantes da Espanha, Inglaterra e Itália. A proposta previa participação fixa dos principais times europeus, sem sistema de rebaixamento ou classificação por mérito esportivo.



O formato gerou forte reação negativa de torcedores, entidades e dirigentes do futebol europeu. A pressão foi imediata, especialmente na Inglaterra, onde protestos levaram os clubes a se retirarem do plano em 48 horas, forçando a suspensão do projeto.

Nos bastidores, o distanciamento do Barcelona já vinha sendo construído. Em declarações anteriores, o presidente Joan Laporta indicou que a continuidade na Superliga dependeria de avanços concretos em curto prazo, o que não ocorreu. O clube, inclusive, passou a priorizar uma reaproximação com a Uefa em meio a questões institucionais.

Mesmo com discursos pontuais mantendo a competição em debate, seu esvaziamento tornou-se evidente ao longo dos últimos anos. Com a saída da equipe catalã, resta apenas o Real Madrid como defensor ativo da iniciativa, que agora se encontra ainda mais distante de qualquer possibilidade prática de implementação.



