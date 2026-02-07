Neymar em ação durante treino do Santos, no CT Rei Pelé - Raul Baretta / Santos FC

Neymar em ação durante treino do Santos, no CT Rei PeléRaul Baretta / Santos FC

Publicado 07/02/2026 14:45

Rio - O Santos não contará com Neymar neste domingo (8), em partida contra o Noroeste, válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O meia-atacante não foi relacionado para o confronto e segue fora do time.

Aos 33 anos, o camisa 10 se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo realizada em dezembro de 2025. Embora já participe dos treinamentos com o restante do elenco, a comissão técnica adota cautela para utilizá-lo novamente.

De acordo com o jornalista Lucas Musetti, a previsão é de que o jogador volte a atuar apenas no dia 15, contra o Velo Clube, pelo Paulistão. A cautela se explica porque, antes disso, o Peixe enfrenta o Athletico na Arena da Baixada, estádio que conta com gramado sintético.

Além de Neymar, o Santos também não terá Adonis Frías, que trata uma lesão muscular na panturrilha direita, Willian Arão, em recuperação após cirurgia para retirada de cálculo renal, e Gustavo Henrique, com problema muscular no adutor da coxa direita. Gabriel Menino, suspenso após expulsão no clássico contra o São Paulo, completa a lista de desfalques.

O duelo contra o Noroeste acontece neste domingo (8), às 16h (horário de Brasília), em Bauru, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Alvinegro Praiano tem apenas seis pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.



