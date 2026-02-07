Rayan comemora seu primeiro gol pelo Bournemouth - Divulgação / Bournemouth

Publicado 07/02/2026 13:40

Inglaterra - Em seu segundo jogo pelo Bournemouth, o atacante Rayan, de 19 anos, anotou o seu primeiro gol no futebol inglês. O jovem, que foi titular na partida contra o Aston Villa, neste sábado, pelo Campeonato Inglês, ajudou sua equipe a somar um ponto na competição, ao empatar o jogo aos 10 minutos do segundo tempo. O confronto terminou 1 a 1, neste sábado.

Rayan fez sua estreia na semana passada na vitória sobre o Wolverhampton. O atacante entrou no segundo tempo e deu uma assistência. O Bournemouth venceu seu adversário por 2 a 0, fora de casa.

Principal destaque em 2025, Rayan deixou o Vasco no fim de janeiro. Ele rendeu ao clube algo em torno de 24 milhões de euros (cerca de R$ 151 milhões) referentes aos 70% dos direitos econômicos.

O valor da negociação, entretanto, foi de 28,5 milhões de euros fixos (R$ 176,81 milhões), podendo chegar a 35 milhões de euros (R$ 217,14 milhões) caso metas estipuladas em contrato sejam alcançadas.



