Endrick em ação pelo Lyon no duelo com o Nantes, no Stade de la BeaujoireDamien Meyer / AFP
Endrick é expulso, mas Lyon vence o Nantes pelo Campeonato Francês
Brasileiro levou cartão vermelho direto após lance polêmico no segundo tempo
Flamengo confirma saída de Iago para o Orlando City, dos Estados Unidos
Rubro-Negro receberá 1,4 milhão de dólares (R$ 7,3 milhões) pela venda do zagueiro
Rafaela Silva leva medalha de ouro no Grand Slam de judô, em Paris
Brasileira superou a mongol Enkhriilen Lkhagvatogoo e subiu no lugar mais alto do pódio
Flamengo divulga relacionados para 'decisão' contra o Sampaio Corrêa
Rubro-Negro precisa vencer e secar os rivais para avançar ao mata-mata no Campeonato Carioca
Com gol de Igor Thiago, Brentford bate o Newcastle no Campeonato Inglês
Destaque, atacante brasileiro sonha com uma vaga na Copa do Mundo de 2026
Napoli marca no fim, supera o Genoa e se aproxima dos líderes no Italiano
Höjlund balançou a rede nos acréscimos para selar a vitória por 3 a 2
