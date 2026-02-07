Rafaela Silva, uma das principais judocas do país - Gabriela Sabau / IJF

Rafaela Silva, uma das principais judocas do paísGabriela Sabau / IJF

Publicado 07/02/2026 19:17

O Brasil subiu no lugar mais alto do pódio do Grand Slam de judô neste sábado (7), em Paris, no primeiro dia de disputa do torneio. Rafaela Silva superou Enkhriilen Lkhagvatogoo, da Mongólia, na decisão e conquistou o ouro na categoria até 63kg.

A brasileira de 33 anos dominou a final e aplicou um ippon sobre a adversária com apenas 39 segundos de combate. Antes disso, Rafa passou pela japonesa Kirari Yamaguchi, pela holandesa Joanne Van Lieshout e pela italiana Carlotta Avanzato.

A conquista de Rafaela Silva veio poucas semanas depois de a judoca deixar o Flamengo e retornar ao Instituto Reação, clube onde iniciou na modalidade.

Este foi apenas o terceiro ouro de Rafaela em Grand Slams, o primeiro desde 2023. Campeã olímpica e bicampeã mundial no até 57kg, ela trocou de categoria para o ciclo olímpico até os Jogos de Los Angeles-2028.

Outra judoca brasileira chegou para a disputa de medalhas na abertura da competição em Paris. Larissa Pimenta perdeu o bronze para a alemã Mascha Ballhaus na chave até 52kg.