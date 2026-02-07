Cristiano Ronaldo em treino do Al-NassrDivulgação / Al-Nassr
Cristiano Ronaldo pode usar 'clausula secreta' e deixar equipe saudita, diz jornal português
Atacante, de 41 anos, está insatisfeito com a diminuição do apoio financeiro ao Al-Nassr
Bruno Henrique valoriza goleada do Flamengo, mas ressalta: 'Ainda é pouco'
Rubro-Negro atropelou o Sampaio Corrêa e venceu por 7 a 1, no Maracanã
Flamengo atropela o Sampaio Corrêa e enfrentará o Botafogo nas quartas do Carioca
Rubro-Negro goleou por 7 a 1 e conseguiu evitar o vexame de jogar o quadrangular do rebaixamento
Dorival afirma ter faltado humanidade em críticas feitas a ele em passagem pela Seleção
Treinador deixou o comando da equipe pentacampeã em março de 2025
'Workaholic'? Canobbio destaca rotina e se diz apaixonado pelo futebol: 'Muito competitivo'
Atacante do Fluminense tem números físicos impressionantes
Volante do Sampaio Corrêa sofre convulsão e deixa o Maracanã de ambulância
Alexandre Souza saiu de campo consciente, rumo ao hospital mais próximo
Ex-Vasco, Rayan celebra primeiro gol pelo Bournemouth: 'Muito feliz'
Atacante balançou a rede no empate com o Aston Villa, pelo Campeonato Inglês
