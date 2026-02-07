Cristiano Ronaldo em treino do Al-Nassr - Divulgação / Al-Nassr

Rio - Cristiano Ronaldo, de 41 anos, ficou de fora dos últimos dois jogos do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Com sua situação indefinida, o jornal português "Record", afirmou que o veterano teria uma "clausula secreta" em contrato e que poderia ativá-la para deixar sua equipe, antes do fim do contrato em junho de 2027.

A ausência de Cristiano Ronaldo ocorre em um momento em que ele reclama da diminuição para o clube do apoio financeiro do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, responsável por controlar os principais clubes da liga.

Na avaliação do camisa 7, o fundo estaria priorizando outros projetos, especialmente o Al-Hilal, que recentemente reforçou o elenco com a contratação do francês Karim Benzema. O movimento teria ampliado a percepção de desequilíbrio entre os clubes geridos pelo PIF.

O que diz a liga saudita

Segundo o jornal espanhol 'As', o Al-Nassr investiu cerca de 410 milhões de euros em contratações desde a chegada de Cristiano Ronaldo, em 2023. No mesmo intervalo, o rival teria gasto aproximadamente 647 milhões de euros para reforçar o elenco.

Já a Liga Saudita afirmou, em comunicado, que nenhum indivíduo do campeonato deve tomar decisões que vão contra os interesses do seu próprio clube. O comunicado da Liga Saudita é finalizado com destaque ao equilíbrio do torneio.

"Com apenas alguns pontos separando os quatro primeiros colocados, a disputa pelo título está totalmente em aberto. Esse nível de equilíbrio reflete um sistema que está funcionando como planejado. O foco permanece no futebol — dentro de campo, onde ele deve estar — e na manutenção de uma competição crível e competitiva para jogadores e torcedores."