Vitão em ação pelo Flamengo no duelo com o Sampaio Corrêa, no Maracanã - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 08/02/2026 22:01

"Conheço ele desde os 17, 18 anos. Sei do potencial dele. É normal, todos passam por críticas. Ele tem uma cabeça muito boa. Fiquei feliz pela partida que fez. Estou aqui para ajudá-lo no que precisar. Não só eu, mas todo o grupo. Tenho certeza que vai dar uma resposta", declarou o jogador.

Emerson Royal chegou ao clube em meados do ano passado, mas ainda não conseguiu se firmar. Ao todo, fez um gol e deu três assistências em 23 jogos, 19 como titular.

