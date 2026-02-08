Vitão em ação pelo Flamengo no duelo com o Sampaio Corrêa, no MaracanãAdriano Fontes / Flamengo

Rio - Zagueiro do Flamengo, Vitão defendeu Emerson Royal após a goleada por 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, no último sábado (7), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O lateral-direito, que tem sido criticado pelos rubro-negros, contribuiu com duas assistências, para Samuel Lino e Everton Cebolinha.
"Conheço ele desde os 17, 18 anos. Sei do potencial dele. É normal, todos passam por críticas. Ele tem uma cabeça muito boa. Fiquei feliz pela partida que fez. Estou aqui para ajudá-lo no que precisar. Não só eu, mas todo o grupo. Tenho certeza que vai dar uma resposta", declarou o jogador. 
Emerson Royal chegou ao clube em meados do ano passado, mas ainda não conseguiu se firmar. Ao todo, fez um gol e deu três assistências em 23 jogos, 19 como titular.
Com o atropelo sobre o Sampaio Corrêa, o Flamengo garantiu vaga nas quartas de final - fase em que terá o Botafogo pela frente. Antes, o Rubro-Negro visitará o Vitória, terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. 