Vitão em ação pelo Flamengo no duelo com o Sampaio Corrêa, no MaracanãAdriano Fontes / Flamengo
Vitão sai em defesa de Emerson Royal, vaiado por torcedores do Flamengo
Zagueiro elogiou o companheiro após a goleada sobre o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca
Flamengo acerta empréstimo de Allan para o Corinthians
Jogador, de 28 anos, terá salários pagos pelo clube paulista
Cebolinha confirma viés de alta no Flamengo em começo de 2026: 'Pode ficar muitos anos'
Atacante, de 29 anos, tem contrato até o fim de dezembro
Bruno Henrique marca em lance de 'dois toques' e gera polêmica em goleada do Flamengo
Entenda por que a arbitragem mandou repetir o pênalti após escorregão do atacante no Maracanã
Filipe Luís celebra fim de jejum e classificação do Flamengo no Carioca
Técnico rasgou elogios ao time após a goleada por 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, no Maracanã
Bruno Henrique valoriza goleada do Flamengo, mas ressalta: 'Ainda é pouco'
Rubro-Negro atropelou o Sampaio Corrêa e venceu por 7 a 1, no Maracanã
