Bruno Henrique em ação pelo Flamengo - Delmiro dos Santos Junior / Mochila Press / Gazeta Press

Publicado 08/02/2026 10:20

Rio - Um lance curioso marcou a goleada do Flamengo sobre o Sampaio Corrêa-RJ por 7 a 1, neste sábado (7), pelo Campeonato Carioca. Aos 41 minutos da etapa final, Bruno Henrique protagonizou uma jogada incomum: ao cobrar o pênalti que selaria o placar, o atacante escorregou e tocou duas vezes na bola antes de balançar as redes. A arbitragem determinou a repetição da cobrança, decisão que, embora contestada pelos visitantes, seguiu rigorosamente a regra atual.



A penalidade foi assinalada após falta sobre Wallace Yan. Na primeira tentativa, o camisa 27 deslocou o goleiro, mas o contato involuntário com os dois pés invalidou o lance. O árbitro Alex Gomes Stefano agiu rápido e ordenou a nova batida, sem precisar consultar o monitor. A postura gerou revolta no Sampaio Corrêa-RJ, resultando em cartão amarelo para o goleiro Zé Carlos por reclamação. Na segunda oportunidade, Bruno Henrique converteu com firmeza, fechando a conta no Maracanã.



A decisão se sustenta em uma atualização do regulamento implementada pela International Board (Ifab), em junho de 2025. Pela nova diretriz, se o cobrador der dois toques acidentais, seja por escorregão ou contato com o pé de apoio, e a bola entrar, o lance deve ser repetido. Caso a finalização vá para fora ou seja defendida, um tiro livre indireto é concedido (a menos que o árbitro use a vantagem quando claramente beneficia a equipe defensora) ou, no caso de decisão por pênaltis, a cobrança é considerada perdida.

Essa mudança na norma ganhou força após a polêmica envolvendo Julián Álvarez em um clássico entre Real e Atlético de Madrid, pela Liga dos Campeões passada. Na ocasião, o argentino marcou em circunstância idêntica, mas teve o gol anulado. A repercussão do episódio fez com que a Ifab revisasse a interpretação para buscar mais justiça em situações sem intenção.



Após o triunfo elástico, o Rubro-Negro vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O próximo desafio da equipe será contra o Vitória, nesta terça-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília), no Barradão.