Filipe Luís em ação durante o jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa, no Maracanã - Adriano Fontes / Flamengo

Filipe Luís em ação durante o jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa, no MaracanãAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 08/02/2026 00:07 | Atualizado 08/02/2026 00:13

"Atuações a nível individual são importantes para os jogadores recuperarem confiança, mas no meu caso preciso recuperar comportamentos com bola. Esse jogo serve muito para corrigir esses pequenos detalhes. Como temos pouco tempo para treinar, as correções são em vídeo", explicou o comandante, em entrevista coletiva.

"Eles sabem jogar. O futebol está dentro deles. Eles são os que mais estão sofrendo pelo momento que passamos e estamos superando. Ver o Pedro fazer gol novamente, estar perto da área, ter conexões, essa química entre companheiros que jogam com ele, que eles se procurem... por isso são importantes esses jogos de pré-temporada. Também guiam para nós da comissão para corrigir erros e conectar essas conexões que se formam em campo", completou.

Filipe Luís ainda rasgou elogios ao Botafogo , adversário do Flamengo no mata-mata: "Estamos diante de um Botafogo já em crescimento com o Davide Ancelotti no ano passado, acabou muito bem. Agora, com Anselmi. Todo mundo sabe do treinador que ele é e do trabalho que fez nos clubes que passou. Dá para ver que o Botafogo está jogando numa forma muito bonita de se ver".

O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Vitória, terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Outras respostas de Filipe Luís

. Lucas Paquetá: "Pode jogar em todas as posições do meio-campo. Tem muita qualidade, vem pegando ritmo, melhorando dentro do que são as características dele e principalmente se entender com os companheiros. Está com a carga emocional muito grande. Para mim, era muito importante que ele recuperasse a sensação com a bola. É tudo diferente. A grama aqui no Brasil, se você perguntar para ele, ele vai falar. Uma adaptação enorme, porquefaz muita diferença num jogo de um cara que vem de uma liga que tem o melhor gramado do mundo. Quero que ele normalize estar jogando no clube do coração dele. Vem com uma carga emocional grande, quer demonstrar tanto que acaba jogando até acelerado. Quero que tenha toda a tranquilidade. É um craque e vai ajudar muito o Flamengo".

. Richarlison x Marcos Leonardo: "É uma contratação para nosso diretor de futebol. Eu sou o treinador. O jogador que colocam na minha mão eu tenho que fazer render e fazer o time funcionar. Todos opinamos, mas o clube decide. O jogador vem com muitos anos de contrato e o treinador muitas vezes não fica. O clube é responsável pela montagem do elenco e eu sou responsável por fazer esses jogadores performarem".

. Evertton Araújo: "O Evertton... fico muito feliz por ele porque sempre acreditei nele. Foi muito cobrado, criticado e injustiçado por muito tempo. Ele nunca deixou de trabalhar, ao contrário, sempre trabalha mais. O futebol devolve. O grande momento que ele esta vivendo é em função disso. O torcedor que cobrava a cada vez que ele era escalado agora cobra quando ele não está escalado".

. Outros jogadores criticados: "O mesmo serve para Lino, Royal. Todos eles são capazes de dar a volta, do mesmo jeito que o Evertton deu, que o Wesley deu, que o Arão, o que mais deu essa volta por cima. É possível. Depende do trabalho, de paciência e que o treinador não desista deles. Enquanto eles são patrimônio do Flamengo, eu não desisto de ninguém e quero recuperar a melhor versão desses jogadores".

. Convulsão de Alexandre, do Sampaio Corrêa: "Eu o vi convulsionando de longe, conversei com o médico e quis passar para os jogadores que estava convulsionando, não era um infarto ou algo do tipo. Os jogadores estavam muito tensos e preocupados com aquela situação. Tentei falar para o doutor tranquilizá-los, porque estavam muito assustados naquele momento. Espero que ele se recupere e que isso não passe de um susto".

. Situação de Plata: "Relatou dores na perna. Por precaução, substituímos para não correr riscos".

. Jogo contra o Vitória: "Todos jogos são difíceis. Nunca, jamais num campeonato nacional você vai achando que vai ser um jogo fácil. Sabemos da dificuldade que é jogar no estádio do Vitoria, no Barradão. Sabemos da dificuldade que é jogar contra o time do Vitória. Começarei a estudar para que possamos nos preparar e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro".