Everton Cebolinha em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/02/2026 11:33

Rio - O atacante Everton Cebolinha, de 29 anos, vem sendo um dos destaques do Flamengo neste começo de temporada irregular. Com contrato até o fim do ano, o jogador foi ventilado em clubes do Brasil e do mundo, porém, acabou ficando no elenco. Cada vez, Cebolinha vem se provando fundamental para o Rubro-Negro.

"Se ofereceram, não falaram para mim. Não acredito que seja verdade. É um jogador muito importante para nós. Com a saída do Michael, temos o Lino e o Cebolinha para jogar pelo lado esquerdo junto com o Carrascal e com o Bruno que podem fazer essa função. O Cebolinha, se você for no mercado subsitutir, é muito difícil conseguir um jogador do nível dele. No dia que ele machuca, vinha numa fase espetacular com o Tite. Era um dos jogadores mais importantes daquele time. Recuperar um jogador muito importante depois de uma lesão gravíssima. Fico feliz que ele conseguir dar essa volta por cima. Sobre ficar, depende muito da performance, o jogador vai ficar muitos anos. Espero que ele continue", afirmou Filipe Luís.

Cebolinha chegou ao Flamengo em 2022 e apesar de ter conquistado diversos títulos, ele não conseguiu repetir o destaque que teve no Grêmio, principalmente nas temporadas de 2017 e 2018.

Na temporada passada, o atacante conviveu com algumas lesões e ficou no banco durante boa parte do ano, porém, acabou terminando 2025 em alta sendo importante na reta final do Brasileiro e da Libertadores.