Allan em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/02/2026 18:20

Rio - O Flamengo acertou o empréstimo do volante Allan, de 28 anos, para o Corinthians. O Alvinegro será o responsável por pagar os salários do jogador até o fim da temporada. As informações foram dadas pelo jornalista Mauro Cezar Pereira.

No acordo por empréstimo está previsto uma opção de compra para o Corinthians no valor de 2,5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 13,04 milhões) por 60% dos direitos de Allan.

A participação do técnico Dorival Júnior foi decisiva para o encaminhamento do negócio. O treinador manteve contato direto com o jogador em diferentes ocasiões, por meio de conversas telefônicas, e teve papel ativo na negociação.

Antes do Corinthians, o São Paulo esteve perto de um acordo por Allan. O Vasco também demonstrou interesse no volante, mas o salário do atleta acabou atrapalhando a negociação com o clube de São Januário.

Allan chegou ao Flamengo em 2023, após ser contratado junto ao Atlético-MG, e soma 88 partidas com a camisa rubro-negra. No período, não marcou gols nem distribuiu assistências. O atleta tem contrato com o time da Gávea até dezembro de 2027.