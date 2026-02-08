Allan em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Flamengo acertou o empréstimo do volante Allan, de 28 anos, para o Corinthians. O Alvinegro será o responsável por pagar os salários do jogador até o fim da temporada. As informações foram dadas pelo jornalista Mauro Cezar Pereira.
LEIA MAIS: Cebolinha confirma viés de alta no Flamengo em começo de 2026
No acordo por empréstimo está previsto uma opção de compra para o Corinthians no valor de 2,5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 13,04 milhões) por 60% dos direitos de Allan. 
LEIA MAIS: Bruno Henrique marca em lance de 'dois toques' e gera polêmica
A participação do técnico Dorival Júnior foi decisiva para o encaminhamento do negócio. O treinador manteve contato direto com o jogador em diferentes ocasiões, por meio de conversas telefônicas, e teve papel ativo na negociação.
LEIA MAIS: Filipe Luís celebra fim de jejum e classificação do Flamengo no Carioca
Antes do Corinthians, o São Paulo esteve perto de um acordo por Allan. O Vasco também demonstrou interesse no volante, mas o salário do atleta acabou atrapalhando a negociação com o clube de São Januário.
Allan chegou ao Flamengo em 2023, após ser contratado junto ao Atlético-MG, e soma 88 partidas com a camisa rubro-negra. No período, não marcou gols nem distribuiu assistências. O atleta tem contrato com o time da Gávea até dezembro de 2027.