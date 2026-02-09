Luiz Araújo irá permanecer no Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/02/2026 17:19

Rio - O atacante do Flamengo, Luiz Araújo, de 29 anos, recebeu algumas sondagens durante esta janela de transferências. Porém, o treinador Filipe Luís foi essencial para a permanência do atleta no Rubro-Negro. O técnico pediu para que ele não fosse negociado. As informações são do portal "GE".

O Cruz Azul, do México, foi um dos principais interessados na contratação do atacante do Flamengo. Além da equipe mexicana, o Cruzeiro também buscou informações por Luiz Araújo.

Apesar de não ser titular do Flamengo, o atacante é bastante querido por Filipe Luís, que vê nele qualidades diferentes das peças do elenco. Além disso, o Rubro-Negro também perder Wallace Yan e Michael recentemente.

No Flamengo desde 2023, Luiz Araújo entrou em campo em 148 partidas, anotou 23 gols e deu 21 assistências com a camisa do Rubro-Negro. Ele tem contrato até o fim de 2027.