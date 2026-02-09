Léo Pereira e Arrascaeta no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Pereira e Arrascaeta no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/02/2026 14:13

Rio — O Flamengo divulgou, na tarde desta segunda-feira (9), os relacionados para o jogo contra o Vitória no Barradão, nesta terça-feira (10), às 21h30, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista conta com os retornos de jogadores que ficaram de fora contra o Sampaio Corrêa no fim de semana, como Arrascaeta, Léo Ortiz, Rossi e Alex Sandro.

O Rubro-Negro também atualizou a situação de atletas lesionados. Conforme comunicado, Luiz Araújo foi liberado pelo departamento médico e está em processo de condicionamento físico para voltar a ficar à disposição de Filipe Luís.

Varela, por outro lado, está com dores no tornozelo direito e ficou de fora da lista, enquanto Jorginho segue o planejamento de recuperação da lesão muscular estabelecido pelo clube. Saúl também cumpre cronograma para retornar aos gramados, após cirurgia no calcanhar esquerdo.



Goleiros: Rossi, Andrew, Dyogo Alves;

Defensores: Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, Vitão, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Daniel Sales;

Meio-campistas: Arrascaeta, Lucas Paquetá, Pulgar, Carrascal, De la Cruz, Evertton Araujo, Pablo Lúcio;

Atacantes: Pedro, Bruno Henrique, Éverton Cebolinha, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.