Rio - Zagueiro do Flamengo, Danilo projetou o duelo com o Botafogo, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O defensor destacou que o Glorioso não vive um bom momento fora das quatro linhas, mas tem conseguido superar dentro de campo. Assim, para ele, o Rubro-Negro precisará de máxima concentração para avançar de fase. 
"Espero que seja um jogo de alto nível, principalmente por parte do Flamengo. O Botafogo vive um momento difícil extracampo, mas tem demonstrado outra coisa em campo. Eles tem grandes jogadores, jovens com energia. Vamos precisar estar no nosso melhor nível para passar. Nosso objetivo é ser campeão", analisou o defensor, após a goleada sobre o Sampaio Corrêa.
O clássico será domingo (15), no Nilton Santos, em horário ainda indefinido pela Ferj.
Antes, o Flamengo terá o Vitória pela frente, nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Barradão. Já o Botafogo enfrentará o Fluminense, quinta-feira (12), às 19h30, no Maracanã. Ambos os jogos serão válidos pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.