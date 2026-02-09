Richarlison deve deixar o TottenhamAFP
Na mira do Flamengo, Richarlison prioriza seguir no exterior
Atacante, de 28 anos, defende o Tottenham
Na mira do Flamengo, Richarlison prioriza seguir no exterior
Atacante, de 28 anos, defende o Tottenham
Filipe Luís pede, e Flamengo segura atacante cobiçado por clube mexicano
Luiz Araújo, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2027
Flamengo conta com retornos de titulares para jogo contra Vitória; veja relacionados
Arrascaeta, Rossi, Léo Ortiz e Alex Sandro estão de volta; outros atletas seguem no departamento médico
Confira planejamento do Flamengo para restante do Campeonato Carioca
Equipe de Filipe Luís não deve abrir mão da competição, mas priorizará Brasileirão e Recopa Sul-Americana
Danilo espera clássico de 'alto nível' entre Flamengo e Botafogo
Zagueiro projetou o duelo do próximo domingo (15), pelas quartas de final do Campeonato Carioca
Vitão sai em defesa de Emerson Royal, vaiado por torcedores do Flamengo
Zagueiro elogiou o companheiro após a goleada sobre o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.