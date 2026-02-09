Richarlison deve deixar o Tottenham - AFP

Publicado 09/02/2026 18:20

Rio - O atacante Richarlison, de 28 anos, que defende o Tottenham, apesar de estar na mira do Flamengo, prioriza continuar no exterior. De acordo com informações da "ESPN", o brasileiro tem recebido contatos do futebol da Turquia e Arábia Saudita.

Em baixa no futebol inglês, ele deverá deixar o clube depois da disputa da Copa do Mundo no meio do ano. Retorno ao Brasil não é a prioridade, mas o atacante não descarta defender o Flamengo.

Filipe Luís é um admirador do atacante e entende que Richarlison tem as características desejadas para o elenco do Flamengo. O Pombo teria um acordo com o clube inglês para ser negociado por algo em torno de 25 a 30 milhões de euros (R$ 155 a R$ 186 milhões). A quantia seria considerada no orçamento do Flamengo.

Titular da seleção brasileira na última Copa, Richarlison entrou em campo pelo Richarlison na atual temporada em 31 jogos, anotou oito gols e deu três assistências.