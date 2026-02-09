Filipe Luís em campo, na partida contra o Internacional, nesta quarta-feira (4) - Gilvan de Souza / Flamengo

A equipe de Filipe Luís não deve abrir mão da competição, mas dará prioridade ao Campeonato Brasileiro e à Recopa Sul-Americana, de acordo com o "ge". Os jogadores mais desgastados devem ser poupados no Carioca.



A equipe de Filipe Luís não deve abrir mão da competição, mas dará prioridade ao Campeonato Brasileiro e à Recopa Sul-Americana, de acordo com o "ge". Os jogadores mais desgastados devem ser poupados no Carioca.

Lembrando, ainda, que o regulamento da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) exige a escalação da "equipe principal" a partir da terceira rodada, com punição de perder toda a cota de participação no torneio, que no caso do Rubro-Negro, é R$ 10 milhões. Em resolução enviada aos clubes na semana passada, a federação orientou times com o "mínimo de sete de seus atletas principais, reconhecidos e sabidamente titulares".



Caso chegue na final do Carioca, o Flamengo terá mais quatro datas no torneio: as quartas de final contra o Botafogo, a ida e volta das semifinais e uma possível final, em partida única. Além disso, mesmo que o Rubro-Negro seja eliminado para o Alvinegro, ele terá que disputar a Taça Rio com os outros três eliminados nas quartas, nas mesmas datas e formatos.

Veja o calendário



-10/2: Vitória (3ª rodada do Campeonato Brasileiro)

-15/2: Botafogo (quartas de final do Carioca)

-19/2: Lanús (Recopa)

-22/2: 1º jogo da semifinal do Campeonato Carioca ou da Taça Rio

-26/2: Lanús (2º jogo da final da Recopa)

-1º/3: 2º jogo da semifinal do Campeonato Carioca ou da Taça Rio

-7 ou 8/3: final do Campeonato Carioca Carioca ou da Taça Rio

-11/3: Cruzeiro (5ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Início turbulento



O Flamengo começou o Campeonato Carioca escalando a equipe sub-20, mas após sofrer duas derrotas e um empate em três jogos, precisou reorganizar o planejamento. Os titulares voltaram contra o Vasco, na vitória por 1 a 0, mas perderam para o Fluminense no jogo seguinte. A combinação de resultados, somada à goleada contra o Sampaio Corrêa, garantiram o Rubro-Negro nas quartas.