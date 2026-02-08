Endrick foi expulso em vitória do Lyon - Divulgação / Lyon

Publicado 08/02/2026 11:49

França - Ao vencer o Nantes por 1 a 0 fora de casa na noite de sábado pelo Campeonato Francês, o Lyon empilhou seu 12º triunfo consecutivo, mas uma sensação desconfortável pairou no vestiário O brasileiro Endrick, emprestado pelo Real Madrid, viveu seu episódio mais amargo desde que chegou à França.

Após cinco gols nos cinco primeiros jogos pelo Lyon, o atacante de 19 anos foi expulso pela segunda vez na carreira. O português Paulo Fonseca, técnico do Lyon, não escondeu sua irritação com a decisão da arbitragem. "Há uma intenção de intimidar Endrick. Não é a primeira vez. Os árbitros precisam prestar atenção e proteger jogadores talentosos", disse o treinador na entrevista coletiva após a vitória.

O ex-jogador do Palmeiras foi advertido com um cartão amarelo logo no segundo minuto da partida por interromper um contra-ataque do Nantes. No segundo tempo, ele deu uma entrada por trás em Dehmaine Tabibour e recebeu o segundo cartão amarelo, anulado pouco depois pelo VAR e substituído por um vermelho direto.

No início do lance que resultou na expulsão aconteceu, na interpretação de Fonseca, infração explícita cometida por Tabibour. "Houve uma falta muito clara do jogador do Nantes, que tentou bloquear o Endrick. Este é o terceiro jogo consecutivo em que os adversários têm sido muito agressivos com ele. É realmente uma questão de intimidação contra um jogador jovem."



O técnico do Nantes, Ahmed Kantari, rebateu o argumento de Fonseca. "Endrick não está sendo protegido o suficiente? Foi o meu jogador que saiu lesionado. Eu preferiria que meu jogador não saísse machucado e pudesse sofrer algumas faltas leves", afirmou o técnico.