Inglaterra - O treinador do Bournemouth, Andoni Iraloa, fez muitos elogios a Rayan, que marcou seu primeiro gol pelo clube inglês, no duelo contra o Aston Villa, no último sábado (&). O comandante destacou as qualidades do brasileiro, que foi contratado em janeiro.
"É um jogador fantástico. Rayan pode jogar por dentro ou por fora. Quando ele tem espaço, vai no um-contra-um, e aí é realmente difícil para o defensor. Ele finalizou muito bem. Ele ainda é um jovem que precisa melhorar algumas coisas", pontuou.
Rayan fez sua segunda partida pelo Bournemouth e já soma uma assistência e um gol. Na estreia, contra o Wolves, sua equipe venceu por 2 a 0 e o brasileiro deu um passe para seu companheiro marcar. Contra, o Aston Villa, o jovem ajudou a equipe a somar um ponto no empate por 1 a 1.
Principal destaque em 2025, Rayan deixou o Vasco no fim de janeiro. Ele rendeu ao clube algo em torno de 24 milhões de euros (cerca de R$ 151 milhões) referentes aos 70% dos direitos econômicos. O valor da negociação, entretanto, foi de 28,5 milhões de euros fixos (R$ 176,81 milhões), podendo chegar a 35 milhões de euros (R$ 217,14 milhões) caso metas estipuladas em contrato sejam alcançadas.