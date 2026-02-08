Jogadores do Bayern comemoram gol marcado sobre o HoffenheimAlexandra Beier / AFP
Bayern atropela o Hoffenheim e segue isolado na liderança no Alemão
Luis Díaz balançou a rede três vezes e comandou a goleada na Allianz Arena
Bayern atropela o Hoffenheim e segue isolado na liderança no Alemão
Luis Díaz balançou a rede três vezes e comandou a goleada na Allianz Arena
Lateral do Fluminense, Fuentes está perto de reforçar o América do México
Negociação é por empréstimo de um ano com opção de compra
Com novidades, Fluminense divulga relacionados para encarar o Maricá
Tricolor entra em campo às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca
Vasco terá força máxima no clássico com o Botafogo; veja relacionados
Duelo será às 18h (de Brasília), em São Januário, pelo Campeonato Carioca
City vira no fim contra o Liverpool e impede Arsenal de ampliar vantagem na ponta no Inglês
Equipe de Pep Guardiola está em segundo lugar com seis pontos atrás dos Gunners
Santos entra na briga com o Botafogo por zagueiro do Racing
Jogador, de 24 anos, atuou em 37 jogos na última temporada e fez um gol
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.