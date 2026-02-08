Haaland deu a vitória para o City contra o LiverpoolDivulgação / Manchester City
City vira no fim contra o Liverpool e impede Arsenal de ampliar vantagem na ponta no Inglês
Equipe de Pep Guardiola está em segundo lugar com seis pontos atrás dos Gunners
Martín Anselmi avalia momento institucional do Botafogo e comenta derrota para o Vasco
Técnico elogiou o elenco alvinegro após o clássico em São Januário, pelo Campeonato Carioca
Diniz explica planejamento e força máxima no Vasco contra o Botafogo: 'Time tem saúde'
Com os titulares, o Cruz-Maltino superou o Glorioso por 2 a 0, em São Januário
Kevin Serna comemora título e valoriza ambiente no Fluminense: 'Uma família'
Com gol do atacante, o Tricolor superou o Maricá por 1 a 0 e conquistou a Taça Guanabara
João Fonseca conhece caminho no ATP 250 de Buenos Aires
Tenista brasileiro voltará às quadras na próxima quarta-feira (11)
Fluminense vence o Maricá e conquista a Taça Guanabara pela 13ª vez
Kevin Serna foi o responsável por selar a vitória por 1 a 0, no Maracanã
Vitão sai em defesa de Emerson Royal, vaiado por torcedores do Flamengo
Zagueiro elogiou o companheiro após a goleada sobre o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca
