Inglaterra - Em clássico disputado neste domingo (8), o Manchester City buscou uma virada no fim da partida contra o Liverpool, em Anfield Road, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Com a vitória por 2 a 1, a equipe de Pep Guardiola evitou que o Arsenal, que venceu o Sunderland, no sábado, ampliasse sua vantagem na liderança para nove pontos.
Mesmo atuando fora de casa, o Manchester City foi melhor no primeiro tempo do duelo em Anfield Road. A melhor oportunidade aconteceu aos 2 minutos, quando Haaland saiu na cara de Alisson, mas o goleiro do Liverpool salvou sua equipe de sair atrás.
Porém, no segundo tempo, as coisas se equilibraram e os donos casa aproveitaram. Aos 28 minutos, Dominik Szoboszlai acertou belíssima cobrança de falta e abriu o placar para os Reds no clássico. Quando parecia que o Liverpool conquistaria os três pontos, Bernardo Silva apareceu para deixar tudo igual. Aos 45 minutos, Matheus Nunes foi derrubado por Alisson dentro da área. Na cobrança, Haaland deu a vitória para o Manchester City.
Com a vitória, Manchester City chegou aos 50 pontos na segunda colocação da Premier League. O Arsenal lidera a competição com 56 pontos. Já o Liverpool, que faz campanha irregular, aparece na sexta posição na tabela da competição, agora com 39 pontos.
Na próxima rodada, os Reds vão enfrentar o Sunderland na quarta-feira (11), fora de casa, no Stadium of Light. Já a equipe de Pep Guardiola joga um dia antes contra o Fulham, no mesmo dia. As partidas acontecerão às 16h30 (de Brasília).
