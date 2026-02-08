Rio - O Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Botafogo, neste domingo (8). O clássico será às 18h (de Brasília), em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara. Os rivais já estão garantidos no mata-mata do Campeonato Carioca.
Fernando Diniz não poderá contar com Lucas Freitas, diagnosticado com herpes zóster. Por outro lado, Paulo Henrique, recuperado de um incômodo no pé esquerdo, está de volta. O lateral-direito não entra em campo desde a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no dia 21 de janeiro.
Neste momento, o Vasco soma oito pontos e ocupa a quarta posição no Grupo A do Estadual.
Veja os relacionados do Vasco
. Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Phillipe Gabriel; . Defensores: Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Robert Renan, Saldivia e Walace Falcão; . Meio-campistas: Barros, Coutinho, Hugo Moura, JP, Matheus França, Rojas, Tchê Tchê e Thiago Mendes; . Atacantes: Andrés Gómez, Andrey Fernandes, Brenner, David, GB, João Vitor Fonseca, Marino e Nuno Moreira.
