Claudio Spinelli está perto de reforçar o VascoDivulgação / Del Valle
Spinelli chega ao Rio e celebra histórico de argentinos no Vasco: 'Tentar construir a minha'
Atacante, de 28 anos, foi contratado junto ao Del Valle
Vasco anuncia a contratação de Cuiabano
Ex-jogador do Botafogo assinou contrato de empréstimo até o fim do ano
Paulo Henrique treina no campo e pode voltar a ser relacionado no Vasco
Lateral desfalcou o time nas últimas partidas e tem chance de ser opção contra o Botafogo
Lateral do Vasco, Victor Luís tem acerto encaminhado com o Fortaleza
Jogador, de 32 anos, se tornaria quarta opção para o setor
Vasco planeja estreia de Cuiabano contra o Bahia
Jogador, de 22 anos, ficará no clube carioca até o fim de 2026
A caminho do Vasco, Spinelli fala em tom de despedida do Del Valle: ‘Devo tudo’
Atacante, de 28 anos, viveu grande temporada no Equador
