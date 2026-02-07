Claudio Spinelli está perto de reforçar o Vasco - Divulgação / Del Valle

Publicado 07/02/2026 08:00

Rio - Reforço do Vasco, o atacante Claudio Spinelli, de 28 anos, chegou ao Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (7), e no Aeroporto do Galeão celebrou o acerto com o clube carioca. O argentino se disse empolgado com esse grande desafio na carreira.

"É um grande passo na minha carreira, estou bastante feliz. Prometo entregar tudo dentro de campo para dar alegrias para os torcedores", contou o atacante.

Questionado sobre o histórico positivo de argentinos com a camisa do Vasco como Germán Cano e Pablo Vegetti, Spinelli se mostrou confiante em escreve seu nome, assim como seus compatriotas.

"Fico feliz por esse histórico positivo e tomara que eu consiga escrever meu nome na história do Vasco assim como esses jogadores", concluiu.

Ex-atacante do Independiente del Valle, do Equador, Spinelli viveu em 2025 a melhor temporada da carreira. O atacante somou 28 gols e duas assistências em 50 partidas, totalizando 30 participações diretas em gols, desempenho que despertou o interesse do departamento de futebol vascaíno.