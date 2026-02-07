Cuiabano assinou contrato com o Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 07/02/2026 12:15

Rio - O Vasco oficializou no começo da tarde deste sábado (7) a contratação do lateral-esquerdo Cuiabano, de 22 anos. O jovem assinou com o Cruz-Maltino por empréstimo até o fim do ano. O acordo prevê uma opção de compra, junto ao Nottingham Forest, com possibilidade de assinar contrato até dezembro de 2030.

"O que me fez escolher o Vasco foi o projeto que me foi apresentado. Eu e minha família pensamos bem e gostamos muito. Dar continuidade ao trabalho. No Brasil eu não preciso de adaptação. Tenho muitos amigos aqui, que joguei na Seleção Brasileira de base. Estou ansioso para poder estrear, sentir a energia dos torcedores", disse Cuiabano.

O jogador foi o quinto reforço anunciado pelo Vasco na atual temporada. Antes, o Cruz-Maltino já havia contratado o zagueiro Alan Saldívia, ex-Colo-Colo, Johan Rojas, emprestado pelo Monterrey, e os atacantes Marino Hinestroza, ex-Atlético Nacional, e Brenner, que atuava pela Udinese. O também atacante Cláudio Spinelli, que defendeu o Independiente del Valle, já chegou ao Rio e deverá ser anunciado em breve.

Revelado pelo Grêmio, Cuiabano estava no futebol inglês desde o início do ano, mas não conseguiu conquistar espaço. Antes, viveu o melhor momento da carreira pelo Botafogo. Ele foi peça importante nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em 2024. Agora, espera repetir o sucesso com a camisa do Vasco.