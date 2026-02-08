Claudio Spinelli está perto de reforçar o VascoDivulgação / Del Valle

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Independiente del Valle anunciou a saída do atacante Claudio Spinelli, de 28 anos, que será jogador do Vasco. O argentino já está no Rio de Janeiro e em breve irá assinar contrato com o clube carioca por três temporadas.
LEIA MAIS: Cuiabano destaca ansiedade por encontro com torcedores do Vasco
"Há gols que são comemorados de todo o coração e nomes que ficam para sempre gravados em nossas arquibancadas. Hoje nos despedimos de um guerreiro que deu tudo por estas cores. Obrigado por cada corrida, cada grito de incentivo e por defender este escudo com toda a sua alma. Obrigado, Claudio! O destino nos reunirá novamente, porque lembre-se sempre de que esta sempre será a sua casa. Boa sorte, meu amigo", publico a equipe equatoriana nas redes sociais.
LEIA MAIS: Vasco anuncia a contratação de Cuiabano
Spinelli será o sexto reforço do Vasco para a temporada de 2026. Antes, o Cruz-Maltino já anunciou o zagueiro Alan Saldívia, ex-Colo-Colo, Johan Rojas, emprestado pelo Monterrey, o lateral-esquerdo Cuiabano, ex-Botafogo, e os atacantes Marino Hinestroza, ex-Atlético Nacional, e Brenner, que atuava pela Udinese.
LEIA MAIS: Spinelli chega ao Rio e celebra histórico de argentinos no Vasco
Ex-atacante do Independiente del Valle, do Equador, Spinelli viveu em 2025 a melhor temporada da carreira. O atacante somou 28 gols e duas assistências em 50 partidas, totalizando 30 participações diretas em gols, desempenho que despertou o interesse do departamento de futebol vascaíno.
fotogaleria
Claudio Spinelli está perto de reforçar o Vasco
Claudio Spinelli em campo pelo Del Valle