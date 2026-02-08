Brenner celebra gol marcado pelo Vasco sobre o Botafogo, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco
Brenner comemora primeiro gol pelo Vasco: 'Muito feliz'
Atacante balançou a rede na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, em São Januário
Diniz explica planejamento e força máxima no Vasco contra o Botafogo: 'Time tem saúde'
Com os titulares, o Cruz-Maltino superou o Glorioso por 2 a 0, em São Januário
Vasco terá força máxima no clássico com o Botafogo; veja relacionados
Duelo será às 18h (de Brasília), em São Januário, pelo Campeonato Carioca
Del Valle anuncia saída de Claudio Spinelli, a caminho do Vasco
Atacante, de 28 anos, vai reforçar o clube carioca
Cuiabano destaca ansiedade por encontro com torcedores do Vasco: 'Sempre difícil jogar contra'
Lateral, de 22 anos, assinou contrato até o fim do ano
Vasco anuncia a contratação de Cuiabano
Ex-jogador do Botafogo assinou contrato de empréstimo até o fim do ano
