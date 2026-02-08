Brenner celebra gol marcado pelo Vasco sobre o Botafogo, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Rio - Recém-contratado, Brenner comemorou seu primeiro gol pelo Vasco neste domingo (8). O atacante foi o responsável por abrir o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, em São Januário, pelo Carioca. Ele teve um começo difícil, depois de desperdiçar várias chances no empate em 1 a 1 com a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, conseguiu dar a volta por cima.
"Quero agradecer ao torcedor, ao pessoal do clube e aos jogadores pelo apoio durante a semana. Produzimos muito e jogamos bem (contra a Chapecoense), fui infeliz nas chances perdidas, mas hoje o futebol me deu mais uma oportunidade de jogar. Estou muito feliz", declarou o jogador, em entrevista após o confronto.
"Se Deus quiser, será o primeiro de muitos", complementou.
Com o resultado, o Vasco alcançou 11 pontos e ficou na vice-liderança do Grupo A da Taça Guanabara. O adversário nas quartas de final do Estadual será o Volta Redonda. Antes, o Cruz-Maltino enfrentará o Bahia, quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.