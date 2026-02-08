Cuiabano em treino pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 08/02/2026 11:47 | Atualizado 08/02/2026 12:24

Rio - Reforço do Vasco para a temporada de 2026, o lateral-esquerdo Cuiabano, de 22 anos, destacou o desejo de fazer sua estreia pelo Cruz-Maltino e de viver momentos especiais com os torcedores do clube de São Januário.

"Minha expectativa está grande, fico ansioso de poder fazer minha estreia pelo Vasco. Sentir a energia dos torcedores, espero poder ter esse contato logo. Sempre foi muito difícil jogar contra e agora poder sentir essa força de forma favorável vai ser incrível", afirmou em entrevista à "Vasco TV".

O jogador foi o quinto reforço anunciado pelo Vasco na atual temporada. Antes, o Cruz-Maltino já havia contratado o zagueiro Alan Saldívia, ex-Colo-Colo, Johan Rojas, emprestado pelo Monterrey, e os atacantes Marino Hinestroza, ex-Atlético Nacional, e Brenner, que atuava pela Udinese. O também atacante Cláudio Spinelli, que defendeu o Independiente del Valle, já chegou ao Rio e deverá ser anunciado em breve.

Revelado pelo Grêmio, Cuiabano estava no futebol inglês desde o início do ano, mas não conseguiu conquistar espaço. Antes, viveu o melhor momento da carreira pelo Botafogo. Ele foi peça importante nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em 2024. Agora, espera repetir o sucesso com a camisa do Vasco.