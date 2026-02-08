Macca Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Macca Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 08/02/2026 20:10

Rio - A musa do Olimpia, Macca Avalos, levou seus seguidores ao delírio ao publicar um novo ensaio vestindo apenas um biquíni vermelho, com uma piscina ao seu redor. A beldade recebeu elogios dos seus fãs.



"Uma deusa", "Beleza contagiante", "Sempre perfeita", "Qual o seu segredo?", "Como consegue melhorar a cada dia?", "Parabéns, minha linda", foram alguns comentários feitos pelos seus seguidores.



Dona de um corpo escultural, Macca Avalos é dançarina e muito conhecida no Paraguai. A beldade tem mais de 205 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@maccaavalospy).