Macca Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Rio - A musa do Olimpia, Macca Avalos, levou seus seguidores ao delírio ao publicar um novo ensaio vestindo apenas um biquíni vermelho, com uma piscina ao seu redor. A beldade recebeu elogios dos seus fãs.
 
 
 
"Uma deusa", "Beleza contagiante", "Sempre perfeita", "Qual o seu segredo?", "Como consegue melhorar a cada dia?", "Parabéns, minha linda", foram alguns comentários feitos pelos seus seguidores.
Dona de um corpo escultural, Macca Avalos é dançarina e muito conhecida no Paraguai. A beldade tem mais de 205 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@maccaavalospy).
