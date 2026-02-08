Jogadores do Real Madrid comemoram gol marcado sobre o ValenciaJose Jordan / AFP
Real Madrid supera o Valencia e segue na cola do Barcelona no Espanhol
Álvaro Carreras e Mbappé balançaram a rede para selar a vitória do time merengue
Real Madrid supera o Valencia e segue na cola do Barcelona no Espanhol
Álvaro Carreras e Mbappé balançaram a rede para selar a vitória do time merengue
Brenner comemora primeiro gol pelo Vasco: 'Muito feliz'
Atacante balançou a rede na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, em São Januário
Vasco bate o Botafogo e enfrentará o Volta Redonda nas quartas do Carioca
Sob chuva forte, o Cruz-Maltino aproveitou a expulsão de Marquinhos e venceu por 2 a 0, em São Januário; Brenner e Coutinho balançaram a rede
Musa do Olimpia faz novo ensaio sensual com biquíni vermelho
Macca Avalos tem mais de 205 mil seguidores no Instagram
Hugo Souza relembra título da Libertadores pelo Flamengo e diz: 'Pelo Corinthians será diferente'
Goleiro fez parte do elenco que levantou o tri em 2022
Com saída de Everaldo, John Kennedy voltará a utilizar a camisa 9 do Fluminense
Jogador, de 23 anos, vive excelente começo de ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.