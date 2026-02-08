Jogadores do Real Madrid comemoram gol marcado sobre o Valencia - Jose Jordan / AFP

Jogadores do Real Madrid comemoram gol marcado sobre o ValenciaJose Jordan / AFP

Publicado 08/02/2026 21:16

Pouco inspirado, o Real Madrid sofreu, mas acabou vencendo o Valencia por 2 a 0 neste domingo (8), em Mestalla, pela 23ª rodada da LaLiga, diminuindo a diferença para apenas um ponto em relação ao líder Barcelona.

Álvaro Carreras (65') abriu o placar para os 'merengues' com uma jogada individual, aproveitando a dispersão da defesa do Valencia.

O lateral-esquerdo avançou e, com um pouco de sorte, aproveitou uma rebatida após driblar quatro defensores para marcar com o pé direito, para a decepção do time do Valencia, que vinha jogando bem o suficiente para merecer um resultado melhor.

Para selar a vitória, o astro Kylian Mbappé apareceu nos momentos finais (90'+1). O craque francês marcou após um passe de Brahim em um contra-ataque.

O atacante agora tem 23 gols marcados em 23 jogos do campeonato, em uma temporada excepcional na qual já marcou 38 gols em todas as competições.

O Real Madrid, que acordou a tempo, sentiu a ausência dos brasileiros Vinícius Júnior, suspenso, e Rodrygo, lesionado na coxa direita, além do inglês Jude Bellingham, também afastado por lesão.

O Valencia pressionou em busca do gol, mas não conseguiu finalizar com precisão no terço final do campo. Só superou o goleiro belga Thibaut Courtois uma vez, mas Lucas Beltrán mandou a bola na trave (70').

Com esta vitória, o Real Madrid chega a 57 pontos e volta a ficar a apenas um ponto do Barcelona, que derrotou o Mallorca por 3 a 0 no Camp Nou no sábado.

"Tive a sorte de vir ao Mestalla muitas vezes como jogador e sei o quão difícil é este estádio, tanto pela torcida quanto para os jogadores do Valencia. Para eles, é sempre um jogo importante quando o Real Madrid vem à cidade", declarou o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, em coletiva de imprensa.

"Foi uma vitória que veio da solidez e do comprometimento, e de uma atuação muito séria. Acho que merecemos vencer", continuou o treinador.