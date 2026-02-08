Niterói: Carnaval teve desfiles deste domingo cancelados, no Caminho NiemeyerReprodução
Chuva intensa leva ao cancelamento do desfile da Série Prata em Niterói neste domingo
Decisão foi tomada por recomendação da Defesa Civil; Prefeitura coloca cidade em estágio de alerta
Chuva intensa leva ao cancelamento do desfile da Série Prata em Niterói neste domingo
Decisão foi tomada por recomendação da Defesa Civil; Prefeitura coloca cidade em estágio de alerta
Coisas da Antiga está de volta em Itaipu
Objetivo é manter a roda raiz, a qualidade musical, e também revelar e potencializar talentos
Carnaval em Niterói: confira o que abre e onde comer durante a folia
Com blocos, gastronomia e folia, cidade tem opções para todos os gostos
Instituto Vital Brazil realiza 13ª campanha de doação de sangue em parceria com Hemorio
Laboratório público abre as portas para promover e incentivar doações e ações solidárias
Niterói lança operação com drones para garantir mais segurança no Carnaval
Prefeitura anuncia uso de tecnologia para monitoramento em tempo real nos principais pontos de festa da cidade
Bloco da Clin completa 20 anos com carnaval sustentável em São Lourenço
Escola de Samba Unidos do Viradouro e Grupo Transação animaram a festa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.