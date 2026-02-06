Niterói: roteiro gastronômico é uma das atrações do Carnaval na cidade - Divulgação

Niterói: roteiro gastronômico é uma das atrações do Carnaval na cidadeDivulgação

Publicado 06/02/2026 20:23

Niterói - A cidade já entrou, a partir desta sexta-feira (6) no clima do Carnaval, com programação para todos os públicos. São mais de 40 blocos, 20 carnavais de bairro e uma cidade inteira tomada pela festa. Música nas ruas, tradição e alegria espalhadas por todos os cantos. Nas datas do carnaval carioca, entre os dias 13 e 17, confira o que abre e onde comer em Niterói durante a folia

Restaurante Siri - Referência em frutos do mar, o Siri abre todos os dias de Carnaval, das 11h às 23h, oferecendo uma experiência completa para quem quer curtir a folia com boa gastronomia. O cardápio traz uma seleção caprichada de peixes e frutos do mar, petiscos, pratos individuais e para compartilhar, além de pizzas gourmet. Entre os queridinhos da casa está o famoso risoto de camarão, servido em três opções de tamanho. Destaque especial: 50% de desconto nos drinques, perfeito para brindar o Carnaval com ainda mais sabor. Uma ótima pedida para reunir amigos e família em um ambiente descontraído. Fica na Avenida Quintino Bocaiuva, 159, em São Francisco. Telefone (21) 2610-6652 e WhatsApp: (21) 98370-4308

Restaurante Dos Sertões - Comida nordestina farta e cheia de sabor. Aberto todos os dias da folia, das 11h às 23h. O espaço conta com área kids gratuita, é pet friendly e oferece rodízio de petiscos de verão, das 18h às 22h. Fica na Rua Mariz e Barros, 236, em Icaraí. Delivery das 11h às 23h, atende toda Niterói, incluindo a Região Oceânica. Reservas no telefone (21) 98162-3173

Gio Pizzeria - Referência em pizza napoletana autêntica, com certificação internacional. No menu, focaccina, crostini, parmigiano, bastoni, diavoletta, panino e calzone. Fica na Avenida Quintino Bocaiuva, 127, em São Francisco. Pedidos via WhatsApp: (21) 97117-5341.

Trattoria Ragazza Di Pasta - Vai funcionar normalmente nos dias de folia. A Ragazza oferece pratos premiados da culinária italiana, produzidos com massa fresca artesanal e molhos no ponto. Destaque para o Ravioli Campeão e Mezzaluna de limão siciliano com recheio de queijo meia cura, entre outras opções, e drinques especiais de verão. Fica na Avenida Rio Branco, 629, Centro de Niterói. Instagram @ragazza_di_pasta

Ragazza Di Pasta Al Mare -- Traz como proposta a valorização das massas artesanais produzidas na própria casa com foco especial nos frutos do mar: fettuccine al mare, linguine al limone com tomilho, crudo de peixe e crocante de alcaparras, entre outras opções. Fica na rua Mariz e Barros, 327, Icaraí, Contatos pelo whatsapp (21) 96643 - 1151,e pelo Instagram @ragazza.almare