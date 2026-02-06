Niterói: cidade terá alteração viária em Itaipu - Divulgação

Publicado 06/02/2026 17:39

Niterói – A Prefeitura, por meio da Nittrans, irá implantar mudanças no ordenamento viário das ruas Doutor Cássio Rother do Amaral e Ulisses de Oliveira Madruga, em Itaipu, a partir desta sexta-feira (6). O objetivo é reforçar a segurança viária, especialmente em função do grande fluxo de alunos na entrada e saída da escola da região.

Será implantado um sistema viário binário, e a Rua Doutor Cássio Rother do Amaral passará a operar em sentido único de circulação de veículos em direção à Avenida Central Ewerton Xavier, no trecho compreendido entre a própria Avenida Central Ewerton Xavier e a Avenida Prefeito Altivo Mendes Linhares. A Rua Ulisses de Oliveira Madruga terá sentido único em direção à Avenida Prefeito Altivo Mendes Linhares, no mesmo trecho.

Além disso, para garantir mais segurança e organização no embarque e desembarque dos alunos, será implantada uma área exclusiva com cinco vagas em frente à saída da escola, na Rua Doutor Cássio Rother do Amaral. O espaço irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.