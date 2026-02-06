Niterói: cidade terá alteração viária em ItaipuDivulgação
Nittrans realiza alteração viária em Itaipu
Duas ruas do bairro terão mudanças para reforçar a segurança no trânsito
Axel Grael busca usar experiência de Niterói no Congresso Nacional
Ex-prefeito é pré-candidato a Deputado Federal e vai focar em ambientalismo, clima, sustentabilidade e cultura entre outros temas relevantes
Acordo entre a Prefeitura e o Governo do Estado garante novo bicicletário em Charitas
Cessão do terreno para o Município vai permitir a construção de uma estrutura moderna e gratuita com capacidade para mais de 400 vagas ao lado da estação do catamarã
Clin prepara operação especial para o Carnaval de Niterói
Coleta seletiva acontece em toda a cidade e Niterói é pioneira nesse tipo de serviço no Brasil
Niterói volta às aulas com todas as crianças na escola
Ano letivo começa com inovações pedagógicas
Prefeito reúne forças de segurança e destaca bons resultados na cidade
Reunião com o Gabinete de Gestão Integrada Municipal fez um balanço das ações de 2025
