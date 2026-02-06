Niterói: coleta seletiva acontece em toda a cidade e Niterói é pioneira nesse tipo de serviço no Brasil - Bruno Eduardo Alves

Niterói: coleta seletiva acontece em toda a cidade e Niterói é pioneira nesse tipo de serviço no BrasilBruno Eduardo Alves

Publicado 06/02/2026 08:55

Niterói - Nesta sexta-feira (06), começam os desfiles das escolas de samba no Caminho Niemeyer, e a equipe da Companhia de Limpeza de Niterói passará pelo local deixando tudo limpo. Durante os três dias de desfile, cinquenta colaboradores da Clin atuarão na limpeza. Para auxiliá-los nessa empreitada, serão utilizados um caminhão basculante, um compactador, uma varredeira e uma retroescavadeira. Para complementar o êxito da ação, cinquenta contêineres ficarão espalhados pela via, e quatro containers estarão disponíveis para a coleta seletiva de recicláveis.

Enquanto o som dos tamborins ecoa pelas ruas de Niterói, a Companhia já organizou a limpeza em toda a cidade, também por conta dos blocos e dos carnavais de bairro que ocuparão as ruas entre 6 e 22 de fevereiro. Para dar conta do recado com muito ziriguidum, haverá reforço no efetivo, com cerca de cento e oitenta funcionários a mais e duzentos e cinquenta e quatro contêineres espalhados pela cidade, garantindo, assim, um Carnaval como todos gostam: com animação e organização.

“O Carnaval é um momento de alegria e ocupação das ruas, e a limpeza urbana faz parte dessa festa. Nossas equipes estarão trabalhando incansavelmente para que os foliões aproveitem com tranquilidade e para que a cidade seja devolvida limpa à população. Além do esforço dos funcionários, é fundamental contar com a colaboração de todos. O descarte correto de resíduos contribui para uma festa sustentável e organizada. Nosso compromisso é assegurar mais conforto, segurança e bem-estar para a população”, destaca Acílio Borges, presidente da Clin.

Em 2025, cerca de 250 mil foliões participaram do Carnaval da cidade. Apenas os desfiles das escolas de samba, no Caminho Niemeyer, reuniram mais de 60 mil pessoas ao longo de dois dias.

Para estimular ainda mais a coleta seletiva, a Clin disponibilizará, durante os dias de desfile no Caminho Niemeyer, dois caminhões para o descarte de fantasias e adereços. Os foliões também têm a opção de levar suas indumentárias a qualquer um dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) espalhados pela cidade, que funcionam todos os dias úteis, das 8h às 16h, nos seguintes bairros: Icaraí, Barreto, Largo da Batalha, Piratininga, Itaipu, Santa Bárbara, Fonseca, Ilha da Conceição e Centro.

É válido ressaltar que a coleta seletiva acontece em toda a cidade e que Niterói é pioneira nesse tipo de serviço no Brasil. Para mais informações sobre os tipos de coleta ou outras questões, basta acessar www.clin.rj.gov.br.