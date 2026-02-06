Niterói: o grande diferencial dos desfiles de 2026 é a inauguração da nova Passarela do Samba em linha reta, instalada no Caminho Niemeyer - Divulgação

Publicado 06/02/2026 08:27

Niterói - A folia de Momo toma oficialmente conta de Niterói nesta sexta-feira (6). A abertura oficial do carnaval acontece no Caminho Niemeyer, às 17h30, com o Bloco "Não é Não" destacando o respeito às mulheres como princípio fundamental da festa.

A campanha "Carnaval sem Assédio", com os slogans "Minha fantasia não é convite" e "Meu sorriso não é permissão", é um pilar da festa. A mensagem ressoa em toda a programação, estabelecendo um clima de liberdade e segurança para todos os foliões.

Os desfiles no Caminho Niemeyer vão de sexta a domingo. Na sexta-feira, passam pela Passarela do Samba as escolas da Série Ouro; no sábado, o Grupo Especial; e no domingo. A Série Prata e o Grupo de Avaliação. Já a programação de blocos e carnavais de bairro se estende por toda a cidade e vai até o feriado de carnaval, na próxima semana. Serão mais de 40 blocos de rua e 39 "Carnavais de Bairro".

O carnaval deste ano também promete espetáculos grandiosos no Caminho Niemeyer. A atual campeã, Folia da Viradouro, apresentará o enredo "Dom Obá Voltou", com uma forte mensagem contra o preconceito racial. A Cacique da São José, que abre os desfiles, homenageia o baixista Arthur Maia. A preparação contou com um barracão coletivo no Barreto e a colaboração de artistas do Festival de Parintins, garantindo alegorias de alto nível.

O grande diferencial dos desfiles de 2026 é a inauguração da nova Passarela do Samba em linha reta, instalada no Caminho Niemeyer. A mudança no formato, que substitui o desfile em curva, promete mais fluidez, conforto e visibilidade para o público. A nova estrutura conta com 220 metros de comprimento e arquibancadas para 6 mil pessoas. Outras melhorias incluem uma logística aprimorada para a entrada dos carros alegóricos e uma iluminação especial que valoriza o conjunto arquitetônico.

Os desfiles são gratuitos e começam pontualmente às 20h. Acompanhe a ordem e os horários:

SEXTA-FEIRA (06/02) - Série Ouro

· 20:00: Cacique da São José

· 20:40: Unidos da Região Oceânica

· 21:30: Unidos do Sacramento

· 22:10: Banda Batistão

· 22:50: Paraíso do Bonfim

· 23:30: Garra de Ouro

· 00:10: Combinado do Amor

· 00:50: Tá Rindo Por Quê?

SÁBADO (07/02) - Grupo Especial

· 20:00: Sabiá

· 20:45: Império de Araribóia

· 21:30: Império de Charitas

· 22:15: Alegria da Zona Norte

· 23:05: Souza Soares

· 23:50: Folia da Viradouro

· 00:35: Magnólia Brasil

· 01:20: Experimenta da Ilha da Conceição

DOMINGO (08/02) - Série Prata & Avaliação

· 18:00: Data Venia Doutor

· 18:35: Galo de Ouro

· 19:10: Bem Amado

· 19:45: Mocidade Independente de Icaraí

· 20:20: Acadêmicos da Ponta da Areia

· 20:55: Balanço do Fonseca

· 21:30: América Samba e Paixão (Avaliação)

· 22:00: Bugres do Cubango (Avaliação)

· 22:30: Acadêmicos do Largo da Batalha (Avaliação)

Informações Úteis para os Foliões

· Transmissão: Os desfiles oficiais serão transmitidos ao vivo pelas redes sociais oficiais da Prefeitura de Niterói (@niteroipref no Instagram).

· Programação Completa: A agenda detalhada de todos os blocos e eventos pode ser consultada no site visit.niteroi.br/carnaval2026.

· Segurança: A Prefeitura, por meio da Neltur e em sintonia com outros órgãos, mantém um grande esquema de segurança para os desfiles oficiais, blocos de rua e carnavais de bairro.

