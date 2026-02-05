Niterói: encontro de gestores aconteceu na última quarta-feira, em Icaraí - Claudio Fernandes

Niterói – A Prefeitura realizou, nesta quarta-feira (04), o 1º Encontro de Gestores de 2026 e o 11º da atual administração. Presidido pelo prefeito Rodrigo Neves, o evento reuniu todo o secretariado municipal para o alinhamento estratégico e a pactuação das metas prioritárias que serão executadas ao longo do ano, seguindo o Plano Anual de 2026.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão com projetos estruturantes que impactam diretamente o cotidiano dos cidadãos. Dentre os principais compromissos assumidos para 2026, destacam-se as inaugurações do Super Centro de Exames e Especialidades da Região Oceânica, do novo Cinema Icaraí, da Arena Niterói e do Distrito de Inovação da Cantareira; o início do Programa Vida Nova no Morro; a ampliação da oferta de educação integral e de vagas na Rede Municipal; o início das obras de macrodrenagem do Rio Icaraí e da Nova Alameda São Boaventura; e a expansão do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

“Nós vamos ter mais de 300 entregas este ano. Temos muito trabalho pela frente, mas a sociedade reconhece nossos esforços. Cuidamos por um profundo sentimento de compromisso e amor pelas pessoas e pela cidade. Esse sentimento é compartilhado por todos nós e serve de inspiração para outras cidades, pois o que fazemos aqui não apenas transforma a realidade de Niterói, mas também motiva outras cidades a transformarem as suas”, declarou o prefeito Rodrigo Neves.

Segurança Pública

Estão previstas a ampliação do efetivo da Guarda Municipal, com novas convocações; a inauguração da Cidade da Polícia, em parceria com o Estado; a capacitação dos agentes em proteção à mulher; o aprimoramento do aplicativo SOS Mulher; o início da obra do Centro de Formação e Especialização da Guarda; e a ampliação da estrutura do Cisp, que vai agregar novas tecnologias.

Saúde

O planejamento prevê a inauguração, no primeiro semestre, do Super Centro de Exames e Especialidades, em Piratininga, na Região Oceânica, e o início da obra do Super Centro da Zona Norte. Também está previsto o início das construções das unidades do Programa Médico de Família (PMF) Jardim das Paineiras, Igrejinha e Palmeira. Será implementado ainda um programa exclusivo para mulheres, dedicado à detecção precoce e ao tratamento dos cânceres de colo do útero e de mama. Em conjunto com a Assistência Social, também serão fortalecidas as ações de acolhimento humanizado do Programa Recomeço.

Educação

O Programa Quarta Presente será estendido a todas as escolas do Ensino Fundamental, e currículos com foco em letramento digital e espaços maker serão adotados nas 12 unidades do Fundamental II. Um marco será a implantação da primeira escola pública bilíngue português/espanhol de Niterói, na Escola Municipal Dom José Pereira Alves, na Vila Ipiranga. A rede municipal será fortalecida com a inauguração da nova unidade de Educação Infantil e Ensino Fundamental E.M. Lucília Gomes Monteiro da Silveira, no Engenho do Mato, além do início da construção da UMEI na Engenhoca.

Mobilidade, Infraestrutura e Turismo

A meta inclui a substituição e modernização de todos os semáforos da cidade, para dar mais fluidez ao trânsito. Também estão previstos os editais para as obras do VLT Barreto–Centro, a expansão do sistema de bicicletas compartilhadas NitBike e a entrada em operação do novo Bicicletário público de Charitas. Também estão previstas a reestruturação do Observatório do Turismo.

Obras e Urbanização

Serão iniciadas intervenções de macrodrenagem em Icaraí e nos rios João Mendes, da Vala, Colibri e de Itacoatiara, com a conclusão das obras em Camboinhas, Engenho do Mato e Maravista. Novas ações de urbanização de comunidades e a ampliação da iluminação pública em LED por toda a cidade também estão no plano.

Esporte e Políticas para Mulheres

Será implementado o programa Bolsa Atleta, para apoio financeiro a atletas locais. O programa Niterói por Elas seguirá integrando ações de prevenção, acolhimento e promoção de direitos, com a implantação do projeto Mulheres Construtoras, a inauguração do Núcleo de Acolhimento à Mulher (NUAM) no PMF do Preventório, a implementação do Programa Dignidade Menstrual nas escolas e a formação do Núcleo Comunitário de Defesa Civil.

“Este é o primeiro Encontro de Gestores do ano e marca um momento estratégico de alinhamento e planejamento da Prefeitura. Estamos pactuando as metas anuais de 2026, com foco na integração entre as secretarias, no acompanhamento de resultados e na priorização de ações que gerem entregas concretas e de impacto positivo para a população. O Plano de Metas orienta esse processo e garante que toda a administração municipal avance de forma organizada, eficiente e comprometida com o desenvolvimento de Niterói, perseguindo a nossa visão de futuro de sermos a melhor cidade para viver, prosperar e ser feliz”, afirmou a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Elissa Rasma.