Niterói: novos laboratórios serão estruturados a partir de experiências já consolidadas na rede municipalDivulgação

Publicado 05/02/2026 08:38

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, firmou uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para implantar o programa Mais Ciência na Escola na rede municipal de ensino. A iniciativa vai contemplar 12 escolas de Ensino Fundamental II, com a criação de laboratórios de ciências e tecnologia dentro das unidades, fortalecendo a educação científica e o letramento digital dos estudantes do município. A iniciativa tem previsão de início em 2026.

Com a implantação do programa, as escolas passarão a contar com espaços permanentes voltados à experimentação científica, à cultura maker e ao desenvolvimento de projetos interdisciplinares. Os novos laboratórios serão estruturados a partir de experiências já consolidadas na rede municipal, principalmente as desenvolvidas nos clubes do Centro de Formação Darcy Ribeiro, no Barreto, que se tornaram referência em práticas inovadoras de ensino.

“Essa parceria reforça o compromisso de Niterói com uma educação pública de qualidade, conectada com o presente e preparada para o futuro. O programa Mais Ciência na Escola amplia o acesso dos alunos da rede municipal a laboratórios e práticas pedagógicas voltadas à tecnologia e à inovação, fortalecendo o aprendizado dos estudantes”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

O Mais Ciência na Escola é desenvolvido pelos Ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Além da infraestrutura, ele prevê planos de atividades pedagógicas, formação continuada de professores e concessão de bolsas para docentes e estudantes, fortalecendo a parceria entre as escolas e instituições científicas, tecnológicas e de inovação. As ações estão alinhadas às competências previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e contribuem para a implementação da Política Nacional de Educação Digital (PNED).

Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, a chegada do programa fortalece um trabalho que já vem sendo desenvolvido no município."Niterói já investe em inovação educacional, com ações estruturadas nas áreas de ciência, tecnologia e linguagens, especialmente por meio dos clubes implantados no Centro de Formação Darcy Ribeiro. O Programa Mais Ciência se soma a essa trajetória, amplia o alcance dessas iniciativas e garante que todos os alunos do Ensino Fundamental II tenham acesso a um aprendizado prático dentro das suas próprias escolas”, destacou.

Excelência Pedagógica - Referência no município, o Centro de Formação Darcy Ribeiro concentra iniciativas como o Clube de Linguagens, o Clube de Inovação e o Clube Maker, com atividades voltadas à ciência, tecnologia, robótica, programação e cultura maker para os estudantes da Rede Municipal de Educação. Nos espaços, são desenvolvidas ações que incentivam o protagonismo estudantil, a criatividade, o pensamento crítico e a aprendizagem prática, além de promover a formação continuada de professores e a produção de conteúdos pedagógicos inovadores. O Centro de Formação também conta com um estúdio para gravação de podcasts e videoaulas, ampliando a produção de conteúdos pedagógicos e fortalecendo práticas inovadoras de ensino e experiências.