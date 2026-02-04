Paquitas: presença confirmada na Festa Ploc 80s que acontecerá em JurujubaDivulgação
No palco, o público vai curtir shows ao vivo de artistas que são verdadeiros símbolos da cultura pop oitentista. Estão confirmadas as apresentações de Sylvinho Blau Blau, ícone da new wave nacional; Luciano Nassym, do eterno Trem da Alegria; Avelar Love, vocalista do clássico João Penca e Seus Miquinhos Amestrados; Rodrigo Saldanha, dos Abelhudos; além da energia contagiante da Banda Os Pelúcias. Completando a experiência, o DJ Dom LV comanda a pista com uma seleção especial de hits que marcaram época.
A Festa Ploc 80’s é mais do que uma festa: é uma celebração nostálgica, cheia de cores, memórias afetivas e músicas que atravessaram gerações. O evento convida o público a caprichar no look retrô e mergulhar em um ambiente temático, repleto de clássicos que fizeram história nas rádios, programas de TV e pistas de dança.
Data: 14 de março
Local: Casa do Flamboyant – Jurujuba, Niterói
Atrações: Sylvinho Blau Blau, Luciano Nassym (Trem da Alegria), Avelar Love (João Penca e Seus Miquinhos Amestrados), Rodrigo Saldanha (Abelhudos), DJ Dom LV e Banda Os Pelúcias
Ingressos: www.diskingressos.com.br
Classificação: 18 anos
