Niterói: ano letivo da Rede Municipal de Educação de Niterói tem início na próxima quinta-feira, dia 5 - Divulgação

Niterói: ano letivo da Rede Municipal de Educação de Niterói tem início na próxima quinta-feira, dia 5Divulgação

Publicado 03/02/2026 16:14

Niterói - A Prefeitura promoveu, nesta segunda-feira (02), um ciclo de formações com docentes e pedagogos da rede municipal, como forma de boas-vindas ao início do ano letivo de 2026. A atividade marcou o início do trabalho coletivo da Secretaria e da Fundação Municipal de Educação de Niterói neste ano, reafirmando o compromisso com uma educação pública de qualidade, inclusiva e socialmente referenciada.

A formação teve como foco apresentar e dialogar sobre a estrutura e o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação (SME), fortalecendo a compreensão de como currículo, avaliação, formação docente, gestão democrática e trabalho pedagógico se articulam para garantir o direito de aprender de todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos da rede municipal.

As atividades aconteceram em diferentes espaços da cidade, como o Centro de Formação Darcy Ribeiro, o auditório da Secretaria Municipal de Ordem Pública, no Barreto, e nas salas da faculdade Universo, no Centro de Niterói. Os encontros ocorreram nos turnos da manhã e da tarde, de acordo com o horário dos profissionais.

O secretário municipal de Educação, Bira Marques, destacou a importância da formação continuada como pilar da política educacional de Niterói. “A formação continuada é parte fundamental do nosso projeto educacional. É por meio desses momentos de estudo, reflexão e troca que fortalecemos o trabalho pedagógico e valorizamos os profissionais que fazem a educação pública acontecer todos os dias”, afirmou.

Todos os grupos participaram da mesma proposta formativa, promovendo unidade, alinhamento e corresponsabilidade entre as equipes escolares e a política educacional do município. O encontro também foi um espaço de escuta, troca de experiências e reflexão coletiva sobre as práticas pedagógicas, contribuindo para o fortalecimento do trabalho desenvolvido nas unidades escolares.

“A formação foi muito produtiva e explicativa. Conheci funções, programas e projetos e isso me ajudou, inclusive, a fazer conexões para construir novos projetos e trabalhos na escola onde atuo. Foi uma tarde muito boa, de troca com os colegas e já pensando no planejamento e nos desafios de 2026”, afirmou Jandira da Silva de Jesus, bibliotecária da UMEI Jacy Pacheco.

O ano letivo da Rede Municipal de Educação de Niterói tem início na próxima quinta-feira, dia 5, com o retorno das crianças e estudantes às salas de aula.

