Niterói: em março de 2026, a Roda Clandestina completa dois anos de uma trajetória que celebrando suas vitórias alcançadas - Divulgação

Niterói: em março de 2026, a Roda Clandestina completa dois anos de uma trajetória que celebrando suas vitórias alcançadas Divulgação

Publicado 03/02/2026 15:58 | Atualizado 03/02/2026 16:46

Niterói - Neste domingo, 8 de fevereiro, a partir das 15h, acontece a edição especial de pré-Carnaval da Roda Clandestina, no Estúdio Onze Botequim, na Praça da Cantareira, em Niterói. Formado por oito mulheres da cidade, o grupo homenageia grandes vozes femininas do samba e da MPB. O evento contará ainda com a participação do bloco A Culpa é Nossa, dando início à programação de pré-Carnaval 2026 na cidade. A entrada é gratuita.

A Roda Clandestina é formada por Carolina Vergara Muzi (percussão e voz), Cíntia Krauser (pandeiro e voz), Fernanda de Paula (pandeiro e voz), Flávia Freitas (cavaquinho e violão), Paula Guimarães (violão), Janine Britto (percussão), Danielle Silva (violão, pandeiro e voz) e Thainã Vianna (tantã). O grupo já se apresentou em importantes redutos do samba e da cultura, como o Clube Renascença, o Rio Scenarium, o Teatro Popular Oscar Niemeyer e a própria Praça da Cantareira, tradicional reduto boêmio de Niterói e berço das bambas.

A edição de pré-Carnaval é aguardada com expectativa na cidade e promete transformar a Cantareira em uma grande avenida. O repertório traz sucessos de nomes consagrados do samba, como Jorge Aragão, Leci Brandão, Clara Nunes, Toninho Geraes e Alcione, convidando o público a cantar, dançar e ocupar a rua. “Estamos muito animadas em chegar com tudo para o Carnaval 2026! Junto do bloco A Culpa é Nossa, vamos sacudir Niterói nesse show mais que especial. Por isso, convidamos todo mundo a vestir a fantasia, vir pra rua e brincar com a gente. E o melhor: é gratuito e todo mundo é bem-vindo”, afirma Carol Vergara, uma das idealizadoras da Roda Clandestina.



SOBRE A RODA CLANDESTINA



A história da Roda Clandestina começou em 2023, a partir de uma oficina social de instrumentos voltada para mulheres, em Niterói. Foi nesse encontro que as integrantes se conheceram e descobriram que, apesar das diferentes origens e idades, compartilhavam a mesma paixão pela música. Desde então, o grupo vem se fortalecendo como expressão de memória, identidade e representatividade feminina no samba, conquistando espaço em um cenário historicamente marcado pela predominância masculina.