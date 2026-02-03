Niterói - O Centro Cultural Cauby Peixoto, na Zona Norte de Niterói, apresenta nos dias 6 e 7 de fevereiro uma programação especial dedicada ao humor, reunindo espetáculos de stand-up comedy que ampliam o acesso do público às artes cênicas e reforçam o espaço como polo de encontro, convivência e fruição cultural no território.
Na sexta-feira, 6 de fevereiro, às 21h, o centro cultural recebe o espetáculo KD O SHOW?!, com os comediantes Daniel Lopes e Kwesny. A apresentação aposta no improviso e na interação direta com a plateia, transformando sugestões do público em piadas criadas ao vivo. Cada sessão é construída de forma única, a partir do diálogo entre artistas e espectadores, garantindo uma experiência dinâmica, participativa e sempre diferente. Já no sábado, 7 de fevereiro, às 20h, é a vez do espetáculo Três Porquinhos – Standup Comedy, com Estevam Nabote, Victor Ahmar e Vini Maga. O trio, que ganhou projeção nacional a partir das redes sociais, leva ao palco um show que combina stand-up, música, imitações e jogos cênicos, com humor leve, contemporâneo e acessível, baseado em situações do cotidiano e na participação do público.
Voltada principalmente ao público jovem e adulto, a programação propõe experiências descontraídas, valorizando o humor em cena como linguagem artística. Os espetáculos integram a proposta do Centro Cultural Cauby Peixoto de oferecer uma agenda diversa, contínua e acessível, aproximando diferentes públicos da produção cultural. Instalado em um casarão histórico restaurado no bairro do Fonseca, o Centro Cultural Cauby Peixoto integra a rede de espaços culturais da Secretaria Municipal das Culturas e da Prefeitura de Niterói, e vem se consolidando como equipamento público de referência na Zona Norte da cidade, com programação que reúne teatro, música, humor, exposições e atividades formativas, fortalecendo o direito à cultura nos territórios.
Serviço
Daniel Lopes e Kwesny | KD O SHOW?! Data: 6 de fevereiro de 2026 Horário: 21h Local: Centro Cultural Cauby Peixoto Endereço: Alameda São Boaventura, 263, Fonseca, Niterói Ingressos: inteira, meia-entrada e ingresso solidário, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível Duração: 90 minutos Classificação: público jovem e adulto Vendas: até 06/02/2026 Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/daniel-lopes-e-kwesny-kd-o-show/3266666
Três Porquinhos | Standup Comedy Data: 7 de fevereiro de 2026 Horário: 20h Local: Centro Cultural Cauby Peixoto Endereço: Alameda São Boaventura, 263, Fonseca, Niterói Ingressos: inteira, meia-entrada e ingresso solidário, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível Duração: 90 minutos Classificação: público jovem e adulto Vendas: até 07/02/2026 Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/tres-porquinhos-standup-comedy/3266662
