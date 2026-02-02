Niterói: iniciativa integra o Programa RJ Digital Municípios e é fruto da parceria entre a Secretaria de Estado de Transformação Digital (SETD), o PRODERJ e a Prefeitura - Evelen Gouvêa

Niterói: iniciativa integra o Programa RJ Digital Municípios e é fruto da parceria entre a Secretaria de Estado de Transformação Digital (SETD), o PRODERJ e a PrefeituraEvelen Gouvêa

Publicado 02/02/2026 22:38

Niterói – A Prefeitura deu mais um passo na modernização da gestão pública ao aderir, nesta segunda-feira (02), na sede do Executivo municipal, ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI). A ferramenta passa a ser utilizada para digitalizar processos administrativos, ampliar o acesso da população aos serviços públicos e garantir mais agilidade, transparência e eficiência à administração municipal.

A iniciativa integra o Programa RJ Digital Municípios e é fruto da parceria entre a Secretaria de Estado de Transformação Digital (SETD), o PRODERJ e a Prefeitura de Niterói. O programa já alcança mais de 70% dos municípios fluminenses. Com o lançamento, as atividades administrativas ganham mais agilidade, transparência e economia, além de fortalecer a gestão pública com mais sustentabilidade.

“Governar é uma corrida sem linha de chegada. A gente precisa sempre inovar e avançar mais. A Prefeitura de Niterói já fez muito na área da transformação digital e no investimento nesse conceito de governo digital e cidades inteligentes, mas o SEI, em parceria com os governos estadual e federal, é um passo adiante na estruturação do sistema eletrônico de informações do município, trazendo mais qualidade aos serviços prestados para o cidadão e aumentando a confiança da população nas instituições”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

O secretário de Estado de Transformação Digital do Rio de Janeiro, Feu Braga, destacou que a iniciativa representa uma política de Estado voltada para a melhoria do atendimento ao cidadão. “É uma oportunidade de transformar a vida das pessoas, transformando a nossa administração. Não é à toa que estamos reunidos aqui — TRF4, prefeitura, governo estadual e governo federal — porque o cidadão é um só. Ele não tem, nem precisa ter, a noção se o serviço é municipal, estadual ou federal. Ele quer ser atendido pelo serviço público”, afirmou.

Segundo o secretário, o SEI é um dos maiores exemplos de como o governo digital tem modificado a administração pública no país. “Essa integração entre os poderes para tornar a vida do cidadão melhor mostra que, juntos, podemos fazer a diferença de forma rápida, com baixo custo e de maneira inteligente. Servir o cidadão é unir esforços, pegar boas soluções e colocá-las em prática. Isso é política de Estado”, completou.

O SEI foi criado e cedido gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). "O SEI começou como um sistema criado para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Já são 16 anos trabalhando nisso e fico muito feliz de ver os frutos que renderam dessa iniciativa. Esperamos que todos gostem e seja proveitoso para o serviço público da Prefeitura de Niterói", disse a gestora do SEI, Patrícia Valentina Ribeiro Santana Garcia.