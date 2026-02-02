Fortes de Niterói: visita obrigatória a quem quer conhecer a melhor vista e as belezas naturais da cidade - Divulgação

Fortes de Niterói: visita obrigatória a quem quer conhecer a melhor vista e as belezas naturais da cidadeDivulgação

Publicado 02/02/2026 20:14

Niterói - Instalado em construções que vão do século XVI ao século XX, o Parque Histórico Monte Bastione foi aberto à visitação em 1998 e abriga parte relevante do acervo histórico do Exército Brasileiro, além de áreas naturais protegidas uma vista privilegiada da Baía de Guanabara, Niterói, Rio e das Praias oceânicas do Rio Branco e do Imbuí.

Localizado no bairro de Jurujuba o Parque Histórico Monte Bastione reúne o Forte Barão do Rio Branco, o Forte São Luís e o Forte do Pico, cada um com características próprias e construções que atravessam séculos. A caminhada pelos espaços revela ruínas, muralhas, antigas áreas de alojamento e pontos estratégicos de defesa, enquanto a paisagem se abre para uma vista ampla da Baía de Guanabara e dos principais cartões-postais do Rio e de Niterói. É um passeio que combina história, natureza e uma série de curiosidades.

O local foi reconhecido como uma das 50 vistas panorâmicas mais belas do mundo, justamente pela combinação de altitude, mar, cidade e patrimônio histórico. Do alto do Forte do Pico, é possível ter uma visão de 360º que abrange a Baía de Guanabara, a cidade do Rio de Janeiro, a Região Oceânica de Niterói e o oceano Atlântico.



Séculos de memória preservados em um só lugar



A visita ao complexo de fortes é guiada e sempre acompanhada por um militar que irá contar detalhes sobre a bela história do local. Ao caminhar pelo parque, o visitante percorre séculos da história da defesa do litoral brasileiro, passando por fortificações estratégicas, postos de vigilância da Segunda Guerra Mundial e monumentos que preservam a memória de episódios marcantes do país.

O Monte Bastione vai muito além de um ponto turístico: trata-se de um verdadeiro museu a céu aberto, onde cada trilha, muralha e mirante conta uma parte da história do Brasil. A associação com Machu Picchu não é apenas estética. O local lembra muito o local, que fica no Peru. Em comparação com o ponto turístico peruano o Monte Bastione reúne três elementos raros em um único espaço: encontra-se em área elevada estratégica, possui uma arquitetura histórica em meio à paisagem natural e visão de 360º



Patrimônio cultural e militar disponível ao grande público



O complexo reúne um conjunto de atrativos que fazem dele um verdadeiro museu a céu aberto. Entre os destaques estão o Forte de São Luís, o Reduto do Pico, o Forte do Pico, o Forte da Praia de Fora e o Forte da Tabaíba, construções que atravessam séculos e guardam a memória da defesa do litoral brasileiro. O espaço também preserva os postos de vigilância da Segunda Guerra Mundial, além da Sala de Exposição Marechal Mascarenhas de Moraes, dedicada ao período do conflito.



O visitante encontra ainda um rico acervo de peças históricas, bem como monumentos em homenagem aos integrantes do II/1º ROAuR que atuaram na Segunda Guerra e aos náufragos dos navios mercantes Baependy e Itagiba. Para completar, o parque abriga uma importante Área de Proteção Ambiental, que reforça o valor ecológico do local e integra natureza e patrimônio em um mesmo cenário.



Visitação



O Parque Histórico recebe visitantes de terça a domingo, com três horários disponíveis: 10h, 14h e 16h. A última visita do dia é realizada apenas de carro e tem caráter contemplativo, acompanhada por um militar. O endereço é Alameda Marechal Pessoa Leal, 265, Jurujuba, Niterói. Os ingressos custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia para professores e estudantes). Crianças até 12 anos e pessoas acima de 65 anos têm entrada gratuita. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou via PIX (Pag Tesouro). É recomendado chegar com 30 minutos de antecedência. Em caso de chuva ou mau tempo, a visitação pode ser cancelada, conforme aviso oficial nas redes sociais do parque. Grupos com mais de 30 pessoas precisam agendar previamente pelo e-mail: cultura21gac@gmail.com