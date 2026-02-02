Niterói: projeto conta com sete equipamentos no Fonseca destinados exclusivamente à coleta seletiva - Divulgação

Publicado 02/02/2026 19:43

Niterói - A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) intensificou as ações de conscientização sobre coleta seletiva no bairro do Fonseca com a implantação do projeto Comunidade Sustentável. Desde abril do ano passado, com a instalação de moloks — contêineres semienterrados — nas comunidades Vila Ipiranga e Bairro Chic, já foram recolhidas aproximadamente 330 toneladas de material orgânico e 102 toneladas de recicláveis.

Atualmente, o projeto conta com sete equipamentos no Fonseca destinados exclusivamente à coleta seletiva. Os dois primeiros foram colocados em abril do ano passado, na Rua Tenente Osório. Em seguida, no mês de junho, a Clin implantou outros três na comunidade de Vila Ipiranga e, em setembro, mais dois foram instalados no Bairro Chic.

Além dos moloks, a Companhia inaugurou mais um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) no bairro, localizado na Alameda São Boaventura, 467. Um outro PEV funciona dentro do Horto. Como explica a gari Priscila Santos, que faz parte da equipe que realiza ações de conscientização no bairro, apenas no ano passado foram realizadas nove campanhas no Fonseca:

“Nós somos o elo entre a empresa e o cidadão. Quando nossa equipe vai até os moradores em seus bairros e explica a importância do descarte regular, tiramos dúvidas e temos um retorno do que o cidadão está achando sobre o nosso projeto. Esse contato é fundamental para aprimorarmos o trabalho e o serviço prestado pela Clin”, destacou Priscila.

Há quarenta anos, Gilvan Gomes de Andrade, de 65 anos, tem um comércio no bairro e garante que a colocação dos contêineres melhorou muito o local. Ele diz que o trabalho de conscientização dos moradores é importante para o sucesso do projeto.

“Está muito melhor, mas há moradores que ainda não sabem como usar os recipientes. A Clin precisa continuar a fazer campanhas no bairro e explicar como funciona a coleta seletiva”, declarou Gilvan.

A servidora aposentada Jussara dos Santos Barbosa mora há dois anos no Bairro Chic. Ela está muito satisfeita com o programa, mas também considera imprescindíveis campanhas permanentes para que os moradores participem ainda mais: “Essa ação já mudou muito o nosso bairro, mas tem muito morador que não participa. Por isso, essas campanhas são essenciais”.

Matheus Nogueira é funcionário de um restaurante no bairro e todos os dias faz o descarte de resíduos da coleta seletiva. Para ele, os contêineres facilitaram o trabalho. “Nossa! Os moloks ajudaram muito. A Clin precisa continuar com essas campanhas e fiscalizar também para que todos tenham responsabilidade”, ressaltou Matheus.

Em 2025, o setor de Gestão de Sustentabilidade da Companhia promoveu 142 ações de conscientização sobre sustentabilidade na cidade. Deste total, 32 foram sobre a utilização de contêineres semienterrados; 28 de conteinerização; 34 operações “Bota Fora”, cujo objetivo é alertar a população sobre o descarte correto de resíduos volumosos; além de 48 palestras em escolas.

O presidente da Clin, Acílio Borges, destaca a relevância da iniciativa: “A participação da população é essencial. É preciso que a sociedade esteja integrada ao projeto para que Niterói fique cada vez melhor para se viver de forma sustentável”.

Pioneira neste tipo de serviço, a coleta seletiva acontece em toda a cidade. Atualmente, são oferecidas diversas modalidades, que conscientizam e contribuem com o meio ambiente. Em 2025, a Clin recolheu 6.583,14 toneladas, o que representa 5,1% do total de resíduos da coleta seletiva na cidade. A partir deste ano, a Companhia passará a quantificar também o material recolhido por outras empresas de Niterói. Vale destacar que Niterói ocupa, há 10 anos consecutivos, o primeiro lugar no estado no Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), que atingiu 0,749.

