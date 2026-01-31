Niterói: "Seguimos avançando, levando essa transformação para mais bairros e comunidades", afirmou Rodrigo Neves - Claudio Fernandes

Niterói - Mais um bairro da Região Oceânica vai ser contemplado com a iluminação de LED. A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), está substituindo as antigas lâmpadas de vapor de sódio do Cafubá. Nas próximas semanas, todos os logradouros da região estarão 100% iluminados com tecnologia LED, trazendo mais segurança e qualidade de vida para os moradores.

O trabalho começou pela Rua Maestro Carlos Monteiro de Souza e vai seguir por outras vias, como as ruas Tenente Aviador Carneiro Filho, Doutor Salomão Vergueiro da Cruz e Demócrito da Cunha Silveira. O acesso ao túnel Charitas-Cafubá, uma das principais ligações entre a Zona Sul de Niterói e a Região Oceânica, também receberá LED.

O prefeito Rodrigo Neves destaca a importância de modernizar a iluminação pública. Diferentes regiões da cidade, como Centro, Badu, Cantagalo, Largo da Batalha, Ponta D’Areia, São Domingos, Barreto, Gragoatá, Fonseca, Santo Antônio, Ilha da Conceição, Ingá e Boa Viagem, entre outras, já receberam o LED.

“A nova iluminação traz mais segurança e amplia a possibilidade de o cidadão usufruir das belezas naturais e da qualidade de vida que a cidade proporciona. Também reforçamos a iluminação das praias de Icaraí, Charitas, São Francisco e Piratininga. Seguimos avançando, levando essa transformação para mais bairros e comunidades”, afirmou Rodrigo Neves.

O investimento em lâmpadas de LED proporciona economia de energia, maior durabilidade das lâmpadas e menor necessidade de manutenção, beneficiando tanto moradores quanto visitantes da cidade.

