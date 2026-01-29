Niterói: Prefeito se reuniu com executivos da ENEL e da TIM em Roma - Divulgação

Publicado 29/01/2026 20:25

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, concluiu agenda de dois dias na Itália com diretores das empresas nas sedes mundiais da ENEL e da TIM em Roma, e foi recebido pelo Embaixador do Brasil nesta quinta-feira (29). A agenda teve como foco a melhoria de serviços essenciais à população e busca de investimentos para infraestrutura e desenvolvimento de Niterói.

Durante as reuniões, o prefeito destacou a importância da ampliação dos investimentos em infraestrutura e distribuição de energia elétrica e telecomunicações para acompanhar a demanda de Niterói, garantir mais qualidade de vida para a população e fortalecer a atratividade para o setor privado.

“Estivemos na sede mundial da ENEL e da TIM para reforçar algo que é essencial para os cidadãos e empresas de Niterói: a melhoria dos serviços de distribuição de energia elétrica e de telecomunicações. Em 2025 através da parceria com a TIM conseguimos fazer de Niterói a 1° no Estado do Rio a ter todos bairros e regiões com a tecnologia 5G e garantimos em outubro a implantação da nova diretoria operacional da ENEL com centenas de funcionários e eletricistas no bairro do Barreto. Nas reuniões hoje apontamos a necessidade e oportunidade de novos investimentos na infraestrutura e equipes para acompanhar o crescimento da cidade, que tem atraído cada vez mais novas empresas e empreendimentos”, afirmou Rodrigo Neves.

A diretora Global de Relações Institucionais da TIM, Sabina Strazzullo e o chefe de Technology Officer da Telecom Italia (TIM), Leonardo Capdeville, agradeceram a visita do prefeito e destacaram que o Brasil é um dos principais mercados da TIM e que a empresa está disposta em investir em Niterói.

Na sede mundial da ENEL, Rodrigo Neves solicitou um plano de melhorias e de ampliação da capacidade da distribuição do sistema elétrico do município, levando em conta o aumento da demanda pela população e do setor de serviços e industrial nos últimos anos. Ele também apresentou o Distrito de Inovação como um projeto prioritário da cidade, voltado à transição da economia para um modelo baseado no conhecimento, na tecnologia e na inovação.

“Apresentamos o Distrito de Inovação de Niterói, que será inaugurado este ano na nova Cantareira e é estratégico para a transição de nossa economia e para revitalização completa da região central de Niterói”, completou.

O prefeito convidou a TIM e ENEL - que teve a concessão renovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica recentemente - a investirem no Distrito de Inovação de Niterói, reforçando a iniciativa como uma oportunidade para pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico e de telecomunicações no Brasil e na América Latina.

O Diretor Geral de Relações Externas da ENEL, Niccolò Mardegan, destacou a relevância da operação da Enel Rio para o grupo e sinalizou compromisso para novos investimentos em Niterói. “Niterói é uma grande referência para a ENEL. Agradecemos a visita do Prefeito e estamos à disposição para realizar todos investimentos que tragam resultados concretos rapidamente para a cidade”, afirmou.

Também participaram do encontro o gerente de Relações Internacionais da Enel, Ricardo Pozzi, e o coordenador de Estratégia e Planejamento de Assuntos Institucionais e Governança Internacional, Filippo Alberganti.

A secretária municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, Juliana Benicio, ressaltou o reconhecimento internacional da gestão de Niterói e o interesse das empresas no projeto do Distrito de Inovação. “É motivo de muito orgulho ver como a boa gestão e o trabalho sério da Prefeitura de Niterói são reconhecidos internacionalmente. O projeto do Distrito de Inovação da Cantareira despertou grande interesse das duas empresas. Elas acreditaram nessa iniciativa e demonstraram disposição para estarem conosco na consolidação desse novo polo de inovação e desenvolvimento do país”, destacou.

A agenda do prefeito Rodrigo Neves incluiu reunião na Embaixada do Brasil na Itália. No encontro, o prefeito apresentou as articulações realizadas com a Enel e a TIM e os avanços do projeto do Distrito de Inovação de Niterói. O embaixador brasileiro, Renato Mosca de Souza, se comprometeu a atuar para o fortalecimento das relações entre Niterói e as empresas italianas e a viabilização dos investimentos anunciados.

Distrito de Inovação da Cantareira – o Distrito é um projeto estruturante que visa criar um ecossistema integrado para pesquisa, desenvolvimento e negócios de alta tecnologia. O espaço será físico e virtual, projetado para atrair empresas de base tecnológica, startups e programas de pesquisa, em integração com as universidades e empresas. A gestão do Distrito será realizada em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), firmada para atrair investimentos privados. A Prefeitura de Niterói segue trabalhando para que a entrega do Distrito de Inovação, previsto para o primeiro semestre de 2026, consolide um legado de economia moderna e baseada no conhecimento para as futuras gerações.

